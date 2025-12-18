Quito
Quito: un hombre quedó atrapado en un contenedor de basura en el Centro Histórico

El hecho sucedió en el sector de San Blas, en el centro de Quito. El hombre fue rescatado por personal de emergencia

   
Televistazo
Redacción y Televistazo
En el centro de Quito, una persona quedó atrapada al intentar ingresar en un contenedor de basura. Varias personas que transitaban por el sector se percataron de la situación e intentaron ayudarla. Sin embargo, el rescate se complicó debido a que los pies del ciudadano quedaron enganchados en el contenedor, lo que le impedía salir.

Ante la imposibilidad de liberarlo, equipos de emergencia acudieron al lugar. Tras varios minutos de maniobras, los rescatistas lograron liberar al hombre y brindarle atención en el sitio.

Según la información preliminar, el ciudadano no presentó heridas de gravedad y no se registraron mayores incidentes durante el procedimiento.

Un perro y un gato fueron rescatados en las instalaciones del Metro de Quito

El miércoles 17 de diciembre se registraron retrasos en la línea del Metro de Quito, debido a la presencia de fauna urbana en la vía. Se conoció que se trató de un gato y un perro, que fueron rescatados. El primero estaba en Talleres y Cocheras, mientras que el segundo fue encontrado en la estación San Francisco, en el Centro Histórico.

Los equipos de la Unidad de Bienestar Animal (UBA) ingresaron a la zona restringida para retirar a los animales de forma segura.

El primer rescate se concretó en el área de Talleres y Cocheras, donde el gato fue puesto a buen recaudo. Se encuentra fuera de peligro y, tras la coordinación institucional, será acogido por la empresa CAF, constructora de los trenes del Metro, que asumirá su cuidado y le brindará un nuevo hogar. Al momento, se ejecutan tareas de rescate del perro con el apoyo de la UBA.

