Quito: conductor de bus que casi atropella a una persona dice que tuvo una falla mecánica

En el <b>norte de<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/municipio-normalice-servicio-agua-potable-diferentes-sectores-norte-quito-16-diciembre-MC10568576 target=_blank> Quito</a></b>, en la intersección de las calles <b>Capitán Alfonso Yépez y Real Audiencia</b>, donde un <b>bus de transporte público circuló en contravía</b> y terminó <b>golpeando a un peatón</b>. El momento fue<b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/taxista-conductor-bus-citados-infracciones-transito-ND10571936 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/unops-contratacion-trolebuses-electricos-quito-transparencia-ED10571063 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>