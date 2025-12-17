Quito
17 dic 2025 , 06:25

Quito: conductor de bus que casi atropella a una persona dice que tuvo una falla mecánica

El irrespeto a las normas de tránsito, volvieron a encender las alertas sobre la seguridad vial en la capital.

   
En el norte de Quito, en la intersección de las calles Capitán Alfonso Yépez y Real Audiencia, donde un bus de transporte público circuló en contravía y terminó golpeando a un peatón. El momento fue captado por un conductor que transitaba por la zona y el video se viralizó en redes sociales.

LEA: Taxista y conductor de bus fueron citados por infracciones de tránsito en Quito

Tras el incidente, el chofer responsable ofreció disculpas públicas y aseguró que su reacción obedeció a una falla mecánica. No obstante, el hecho generó cuestionamientos a la Secretaría de Movilidad, ya que la unidad no ha aprobado la Revisión Técnica Vehicular en Quito desde 2022, pero aun así contaba con un registro municipal vigente, lo que le permitió operar con normalidad.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) sancionó al conductor con una multa equivalente al 15 % de un salario básico unificado, por circular en contravía. Además, la cooperativa resolvió prescindir definitivamente de sus servicios, por lo que el conductor ya no podrá volver a manejar ninguna unidad de la operadora. El propietario del bus enfrentará también una sanción económica adicional, cuyo monto aún no ha sido definido.

LEA: Unops dice que contratación de trolebuses eléctricos para Quito se hizo con transparencia

Un segundo incidente ocurrió en la intersección de las avenidas Amazonas y Naciones Unidas, donde un taxi invadió la ciclovía, cruzó un parterre y circuló por un espacio exclusivo, poniendo en riesgo a peatones y ciclistas. El conductor argumentó su desconocimiento de la zona y falta de experiencia, pidió disculpas públicas y fue sancionado igualmente con el 15 % de un salario básico unificado.

Pero los incidentes no terminaron ahí. En el sector de Luluncoto, en la calle Fidel López Atreita, dos buses invadieron carriles para evitar la congestión vehicular, exponiendo a usuarios, conductores y peatones.

El irrespeto a las leyes de tránsito es una constante en Quito.

Las cifras oficiales evidencian que no se trata de hechos aislados. En lo que va del año, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha sancionado a 2 264 buses por distintas infracciones, mientras que las multas a taxistas se acercan a las 2 000.

