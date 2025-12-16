Unops dice que contratación de trolebuses eléctricos para Quito se hizo con transparencia

La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) defendió la venta de 60 trolebuses eléctricos que hizo a la Empresa de Pasajeros del Municipio de Quito.

Mediante un comunicado difundido este martes 16 de diciembre, la entidad dijo que todas "sus operaciones se rigen por estrictas normas y políticas de las Naciones Unidas en materia de integridad, que prohíben prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias y antiéticas, y cuentan con mecanismos claros de prevención, control y respuesta".

Unops subrayó que el contrato de los trolebuses no es la excepción, pues asegura que la venta cumplió con los términos de los convenios internacionales y superó las especificaciones y estándares nacionales aplicables.

La semana pasada, Contraloría aprobó un informe sobre la adquisición de los trolebuses eléctricos, encontrando indicios de responsabilidad penal y sugiriendo responsabilidades administrativas (por cerca de USD 80 000) y civiles (2,5 millones).

Para el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, dicho informe responde a una persecución política y adelantó que se defenderán en instancias nacionales e internacionales.

