Contraloría señala irregularidades en compra de trolebuses eléctricos y señala al alcalde Pabel Muñoz

La entidad dice que hubo un perjuicio de USD 2,5 millones (glosas) y responsabilidades administrativas por cerca de USD 80 000.

   
    Flota de trolebuses eléctricos en Quito.( API )
La Contraloría General del Estado aprobó un informe en el que determinó indicios de responsabilidad penal y sugiere responsabilidades administrativas y civiles en el proceso de contratación de trolebuses eléctricos que hizo el Municipio de Quito.

La entidad señala como uno de los responsables al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, porque suscribió el Memorando de Entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops).

A decir de Contraloría, esto derivó en que no se ejecute una subasta inversa "y ajustarse a la normativa de contratación pública establecida en el proyecto de inversión".

Además, la suscripción del memorando dio paso a que el gerente general de la Empresa de Pasajeros invite a la Unops a presentar una propuesta y firmar un Memorándum de Acuerdo para la adquisición de trolebuses eléctricos, "sin considerar lo establecido en el proyecto de inversión".

El Directorio de la Empresa de Pasajeros no solicitó al Gerente General las aclaraciones, ampliaciones o informes "que permitan adoptar decisiones que aseguraren la conformidad del proceso con lo estipulado en el proyecto".

Tampoco hubo los "respaldos documentales que evidencien cómo se establecieron los costos de implementación e indirectos pagados a la organización en función de los productos y plazos acordados, así como las condiciones económicas convenidas".

Todo esto, dice Contraloría, ocasionó un perjuicio de USD 2,5 millones (glosas) y responsabilidades administrativas por cerca de USD 80 000. Además, se determinaron indicios de responsabilidad penal que serán remitidos a la Fiscalía.

