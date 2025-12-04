La Contraloría aprobó informe del Metro de Quito con indicios de responsabilidad penal y supuestas glosas de USD 5,7 millones

La<b> Contraloría General del Estado </b>aprobó un informe de auditoría sobre la Empresa Pública Metropolitana <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/trole-ecovia-buses-sanciones-metro-quito-BB10445859 target=_blank><b>Metro de Quito</b>,</a> correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/infracciones-metro-quito-reduccion-2025-comparacion-2024-LN10483901 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/metro-quito-cumplen-dos-anos-desde-inicio-operaciones-IE10503759 target=_blank></a></b>