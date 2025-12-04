Quito
04 dic 2025 , 12:28

La Contraloría aprobó informe del Metro de Quito con indicios de responsabilidad penal y supuestas glosas de USD 5,7 millones

El reporte corresponde al periodo comprendido entre 1 de febrero de 2020 al 31 de diciembre de 2024

   
    Foto referencial a obra del Metro de Quito.( Flickr )
Fuente:
propia
user placeholder

Redacción
La Contraloría General del Estado aprobó un informe de auditoría sobre la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de diciembre de 2024. En el examen se evaluó: el “Convenio de Ejecución de la Primera Línea del Metro de Quito - Fase 2: Construcción de las Obras Civiles, Provisión y Montaje del Sistema de Equipamiento e Instalaciones”.

También los contratos para la “Gerencia del Proyecto Metro de Quito”, “Fiscalización de la Fase 2”, “Adquisición y Financiamiento del Material Rodante, Vehículos Auxiliares, Equipos y Herramientas de Taller y Lote de Repuestos” y “Servicio de Puesta a Punto del Material Rodante en la Etapa Introductoria a la Operación”.

Tras el análisis, la Contraloría sugirió glosas por USD 5,7 millones y responsabilidades administrativas por USD 81 265. Además, emitió un informe con indicios de responsabilidad penal que será remitido a la Fiscalía.

Entre los principales hallazgos se identificaron: diferencia de cantidades de obra planilladas y ejecutadas, contratación de seguros y mantenimiento de bienes sin aplicar procedimientos de contratación públicas, el inversor de tracción no cumplió la especificación técnica de rendimiento, no se indemnizó a la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq) por siniestro de unidad de tracción 16 y bienes de propiedad, planta y equipo adquiridos no fueron ingresados ni registrados en el sistema contable.

En el boletín de la Contraloría se especifican los señalamientos:

1. Diferencia de cantidades de obra planilladas y ejecutadas

En las verificaciones técnicas, efectuadas en las 15 estaciones del Metro, se evidenciaron rubros que presentaron cantidades planilladas distintas a las ejecutadas. Esto provocó que el Municipio de Quito cancele USD 100.961,16 a favor del contratista del convenio de obra por cantidades no ejecutadas.

2. Contratación de seguros y mantenimiento de bienes sin aplicar procedimientos de contratación pública

Se contrataron los servicios de seguros para las 18 unidades de tracción y obras recibidas por la Epmmq, así como el mantenimiento preventivo y correctivo del material rodante y vehículos auxiliares. La Contraloría afirma que se evadió los procedimientos de contratación pública, sin garantizar la concurrencia, ni los objetivos de eficiencia, legalidad y equidad en las contrataciones efectuadas, ni la transparencia en la administración de los recursos estatales, ocasionando que el Municipio de Quito cancele al consorcio a cargo USD 2,6 millones correspondientes a costos indirectos del Convenio de ejecución de obra.

3. El inversor de tracción no cumplió la especificación técnica de rendimiento

Los inversores de tracción del material rodante presentaron rendimiento inferior al 98% ofertado, debido a que el contratista y proveedor de las unidades de tracción no cumplieron con el rendimiento establecido en las especificaciones técnicas, y el consultor de fiscalización validó el cumplimiento de dichas especificaciones, a pesar de no ser las requeridas contractualmente, ocasionando que la Epmmq cancele USD 2’503.602,00 sin alcanzar la eficiencia ofertada.

4. No se indemnizó a la Epmmq por siniestro de unidad de tracción 16

Durante las pruebas ATO del sistema de señalización ferroviaria, la unidad de tracción 16 se descarriló, debido a que los técnicos de Alstom, subcontratista del consorcio a cargo, no instruyeron ni explicaron adecuadamente los procedimientos de manejo al personal que operaba la unidad, ni supervisaron la ejecución de todas las actividades para las pruebas, ocasionando que esté fuera de servicio durante 402 días y que se hayan generado daños en el tren que ascienden a USD 441.809,00, los cuales no fueron asumidos ni resarcidos por el consorcio.

5. Bienes de Propiedad, Planta y Equipo adquiridos no fueron ingresados ni registrados en el sistema contable

Los egresos de repuestos, así como las herramientas especiales, equipos de taller y vehículos auxiliares adquiridos mediante el contrato LICB-EPMMQ-2014-116 para la Primera Línea del Metro, no fueron registrados en el sistema contable municipal SAP SIPARI, ocasionando que la información no se encuentre completa ni presente fiabilidad, afectando al Municipio de Quito.

