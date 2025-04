Cinco concejales piden a Contraloría que revise la contratación de los trolebuses eléctricos

Los concejales Wilson Merino, Sandra Hidalgo, Andrés Campaña, Michael Aulestia y María Cristina López pidieron a la Contraloría General del Estado una revisión al proceso de contratación de una flota de 60 trolebuses eléctricos para Quito.

Aulestia dijo que han hecho solicitudes de información a la Empresa de Pasajeros, pero hasta la fecha no la han recibido. En esa misma línea habló Sandra Hidalgo: "necesitamos acceder a la información completa de esta contratación para ejercer nuestra facultad fiscalizadora".

La compra de los 60 trolebuses 100 % eléctricos se hizo con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops) como intermediario. Para Wilson Merino, esto puede "configurarse como una posible evasión a la ley de contratación pública (...) No hubo licitación".

Andrés Campaña enfatizó que no puede haber intermediarios en las contrataciones, salvo para los casos de salud. Además, aseguró que pese la Empresa de Pasajeros entregó USD 36 millones para la compra de los troles eléctricos, esta no puede acceder al contrato, que fue suscrito entre Unops y la empresa china Yuton. No esto todo, añadió que Unops ganó USD 2 millones por gestionar la compra.

María Cristina López señaló en ese sentido que no se les ha brindado información porque justamente el contrato, al hacerse por medio de Unops, "es privado, es confidencial".

Por su parte, Michael Aulestia también busca que se corrobore si la transferencia de los USD 36 millones a Unops se hizo en el marco de la ley; caso contrario, puede configurarse un presunto delito de peculado, enfatizó.

Los cinco concejales subrayaron que están a favor de la modernización en el transporte público, siempre y cuando se haga de forma transparente.

