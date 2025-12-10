Quito
Pabel Muñoz ve persecución política en informe de Contraloría sobre compra de trolebuses eléctricos

La Empresa de Pasajeros Quito dijo que la compra de los troles 100 % eléctricos se hizo con transparencia y observando la normativa.

   
  • Pabel Muñoz ve persecución política en informe de Contraloría sobre compra de trolebuses eléctricos
    El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, durante un evento oficial el 10 de diciembre de 2025.( MARCO SALGADO/ Alcaldía de Quito )
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, calificó de "persecución política" al informe de Contraloría que señala presuntas irregularidades en la compra de 60 trolebuses eléctricos para la capital.

"A algunos personajes les amarga y no les deja dormir el despertar de Quito, las obras nuevas y los servicios mejorados, por eso continúan con la vieja y conocida persecución política. (...) Advertí que los 'informes' de persecución no tardarían en llegar. Dicho y hecho", publicó en sus redes sociales.

La tarde de este miércoles 10 de diciembre, la Contraloría dijo que en la compra de los trolebuses hubo indicios de responsabilidad penal y sugirió responsabilidades administrativas (por cerca de USD 80 000) y civiles (2,5 millones).

Contraloría señaló como uno de los responsables a Pabel Muñoz porque suscribió el Memorando de Entendimiento con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), que dio pie al proceso de contratación.

Por su parte, la Empresa de Pasajeros Quito dijo que la compra "se ejecutó con total transparencia, a menor costo que el presupuesto referencial, amparada en el marco jurídico nacional y bajo el liderazgo de la Agencia de Naciones Unidas (Unops)".

La entidad municipal subrayó que ejercerá su derecho a la defensa en ámbitos nacionales e internacionales.

