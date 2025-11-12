Quito
12 nov 2025 , 08:14

La AMT realizará controles en la av. Simón Bolívar y la Ruta Viva el 12, 13 y 14 de noviembre.

Los agentes verificarán el cumplimiento de los límites de velocidad, que el conductor no s encuentre en estado de embriaguez y que el transporte pesado cumpla los horarios de circulación.

   
  • La AMT realizará controles en la av. Simón Bolívar y la Ruta Viva el 12, 13 y 14 de noviembre.
    Los operativos se centrarán en las dos vías de mayor siniestralidad.( Quito Informa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
Canal WhatsApp
Newsletter

Desde este 12 de noviembre, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizará controles aleatorios en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva. Ambas fueron catalogadas como de alta siniestralidad por las numerosas emergencias que se han incrementado en los últimos días

Los agentes verificarán el cumplimiento de los límites de velocidad y se realizarán alcohotest para determinar si los conductores se encuentran en estado embriaguez. También se verificará el cumplimiento de la restricción al transporte pesado, de 06:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00.

LEA: Conductores vivieron momentos de pánico cuando un bus perdió los frenos e impactó 11 autos en la avenida Simón Bolívar

Aunque se trata de operativos aleatorios, la AMT anunció los horarios y zonas en los que se ejecutarán. Este 12 de noviembre empiezan a las 10:00 en la av. Simón Bolívar y calle Sarahurco, para verificar que los conductores no manejen bajo el efecto del alcohol.

  • Operativos el 12 de noviembre.
    Operativos el 12 de noviembre. ( AMT )
  • Operativos el 13 de noviembre.
    Operativos el 13 de noviembre. ( AMT )
  • Operativos el 14 de noviembre.
    Operativos el 14 de noviembre. ( AMT )

Siete medidas para reducir los siniestros de tránsito

El alcalde Pabel Muñoz anunció siete medidas para reducir los siniestros de tránsito en Quito, que en las últimas semanas han dejado víctimas mortales, decenas de heridos y daños materiales.

  • Aumentar controles preventivos de velocidad en 13 puntos críticos de la av. Simón Bolívar y Ruta Viva:La Argelia, Loma de Puengasí, Autopista General Rumiñahui, Universidad Internacional, intersección Ruta Viva y Simón Bolívar, Guápulo, Zámbiza, Granados, Nayón, Gualo, K1, K4 y K8 en la Ruta Viva.
  • Restricción de circulación de transporte pesado en la Simón Bolívar y Ruta Viva de 06:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00.
  • Refuerzo de señalización en zonas de alta siniestralidad.
  • Instalación de radares preventivos-educativos, reconocidos por la Iniciativa Bloomberg para seguridad vial. No sancionan: informan y concientizan.
  • Campaña en pantallas de publicidad exterior y eventos públicos para recordar que la velocidad excesiva mata.
  • Programa Conductor Elegido en alianza con bares y discotecas, para evitar conducción bajo efectos de alcohol.
  • Alianza con medios de comunicación para mantener una campaña sostenida de concientización.

    • Revise: Quito suma 648 conductores aprehendidos por manejar en estado de embriaguez en lo que va de 2025

    Según el Municipio, el exceso de velocidad es la principal causa de muerte en las vías de Quito. Le siguen conducir bajo los efectos del alcohol, no respetar señales de tránsito, maniobras bruscas y no mantener distancia con el vehículo de adelante. "Solo estas cinco conductas explican el 61% de los hechos viales que ocurren en la ciudad", dijo el Cabildo.

    Temas
    transporte pesado
    Simón Bolívar
    Ruta Viva
    horarios
    estado etílico
    control de velocidad
    Agencia Metropolitana de Tránsito
    AMT
    Quito
    Noticias
    Recomendadas