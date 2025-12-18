Quito: más de 290 siniestros de tránsito se han dado en la avenida Simón Bolívar, en 2025

Las cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reflejan que 296 siniestros se han registrado en la avenida Simón Bolívar, entre enero y octubre de este año y 102 volcamientos han ocurrido en Quito durante el mismo periodo.

El último siniestro que causó conmoción en esa vía ocurrió en el sector de La Hormigonera. Involucró a vehículos de transporte pesado. La noche del pasado miércoles, un tráiler perdió pista, se estrelló contra un cerramiento y un poste. A su paso impactó a un camión liviano que transitaba por la zona, que quedó completamente destrozado.

