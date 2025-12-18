Quito
18 dic 2025 , 08:21

Quito: más de 290 siniestros de tránsito se han dado en la avenida Simón Bolívar, en 2025

La noche del pasado miércoles 17 de diciembre, un tráiler perdió pista, se estrelló contra un cerramiento y un poste. A su paso, impactó a un camión liviano que transitaba por la zona, que quedó completamente destrozado.

   
Las cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reflejan que 296 siniestros se han registrado en la avenida Simón Bolívar, entre enero y octubre de este año y 102 volcamientos han ocurrido en Quito durante el mismo periodo.

El último siniestro que causó conmoción en esa vía ocurrió en el sector de La Hormigonera. Involucró a vehículos de transporte pesado. La noche del pasado miércoles, un tráiler perdió pista, se estrelló contra un cerramiento y un poste. A su paso impactó a un camión liviano que transitaba por la zona, que quedó completamente destrozado.

Daños

Como consecuencia, el cajón del tráiler se desprendió y quedó volcado en medio de la calzada, entre escombros. “Hubo daños a la propiedad pública”, dijo Israel Quintuña, del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

Mientras que la cabina del camión liviano quedó completamente destrozada, su conductor recibió atención de emergencia por parte del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ).

El chofer del tráiler fue puesto a órdenes de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Asimismo, el SIAT indaga este hecho. Por este incidente, la vía (carriles izquierdo y central) fue habilitada recién pasadas las 07:30 de hoy, informó la Agencia Metropolitana de Tránsito.

