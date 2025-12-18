Quito: más de 290 siniestros de tránsito se han dado en la avenida Simón Bolívar, en 2025

Las cifras de la <b>Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT)</b> reflejan que 296 siniestros se han registrado en la <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/avenida-simon-bolivar target=_blank>avenida Simón Bolívar</a></b>, entre enero y octubre de este año y 102 volcamientos han ocurrido en <b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-cruces-dolor-muerte-enlutan-avenida-simon-bolivar-YB7074212 target=_blank></a></b>