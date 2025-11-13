Quito: un pequeño camión y un bus chocaron en la avenida Simón Bolívar

Un siniestro de tránsito ocurrió, pasadas las 14:30 de este jueves 13 de noviembre de 2025, en la<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/avenida-simon-bolivar target=_blank>avenida Simón Bolívar</a></b>, a la altura del redondel de Gualo, al oriente del <b>Distrito Metropolitano de</b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/perro-atrapado-brea-siniestro-camion-av-simon-bolivar-EE10417355 target=_blank></a></b>