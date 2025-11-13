Quito
13 nov 2025 , 16:02

Quito: un pequeño camión y un bus chocaron en la avenida Simón Bolívar

Ocurrió la tarde de este jueves 13 de noviembre de 2025. Este incidente dejó una persona herida, quien recibió valoración médica en el sitio.

   
    Imagen de un vehículo siniestrado. ( Cortesía de AMT )
Un siniestro de tránsito ocurrió, pasadas las 14:30 de este jueves 13 de noviembre de 2025, en la avenida Simón Bolívar, a la altura del redondel de Gualo, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito, informó el sistema de emergencias ECU 911.

Un alertante reportó el choque de un camión contra un bus. Se movilizaron recursos del Ministerio de Salud Pública (MSP), la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Empresa Eléctrica de Quito (EEQ).

Los paramédicos del MSP informaron que este incidente dejó una persona herida, quien recibió valoración médica en el sitio.

El personal de primera respuesta indicó que un poste de energía eléctrica tuvo afectaciones. En las cámaras de videovigilancia se realizó un monitoreo permanente y se registró alta carga vehicular en el sector.

La avenida Simón Bolívar estuvo parcialmente habilitada en sentido sur–norte. A lñasm 16:19, se habilitaron dos carriles.

