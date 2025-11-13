Quito | Un camión se volcó en la av. Simón Bolívar y derramó brea en la calzada

Un tramo de la Av. Simón Bolívar, entre Gualo y Llano Chico, se cerró desde la madrugada del 13 de noviembre por un siniestro de tránsito que, además, causó el derrame de brea en la vía.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la circulación está totalmente suspendida en sentido sur-norte. Por ello, recomendó a los conductores optar por vías alternas, como la Ruta Viva, la Av. El Inca, el Redondel del Ciclista y la Autopista General Rumiñahui.

Las autoridades detallaron que, cerca de las 04:00, un camión perdió pista y se volcó a la altura del puente amarillo, en el norte de la ciudad. El tanque se fisuró por el impacto, causando que el material se extendiera sobre la calzada.