Quito
13 nov 2025 , 06:10

Quito | Un camión se volcó en la av. Simón Bolívar y derramó brea en la calzada

La AMT informó que la circulación está totalmente suspendida en sentido sur-norte y pidió tomar rutas alternas.

   
    Un camión se volcó en la av. Simón Bolívar.( Bomberos Quito )
Coralía Pérez
Un tramo de la Av. Simón Bolívar, entre Gualo y Llano Chico, se cerró desde la madrugada del 13 de noviembre por un siniestro de tránsito que, además, causó el derrame de brea en la vía.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que la circulación está totalmente suspendida en sentido sur-norte. Por ello, recomendó a los conductores optar por vías alternas, como la Ruta Viva, la Av. El Inca, el Redondel del Ciclista y la Autopista General Rumiñahui.

Las autoridades detallaron que, cerca de las 04:00, un camión perdió pista y se volcó a la altura del puente amarillo, en el norte de la ciudad. El tanque se fisuró por el impacto, causando que el material se extendiera sobre la calzada.

Actualmente, está vigente la restricción de circulación de transporte pesado en la Simón Bolívar y Ruta Viva, de 06:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00.

La brea causa vías resbaladizas

El Cuerpo de Bomberos Quito alertó que la brea puede hacer que las vías sean resbaladizas, incrementando el riesgo de siniestros. Por ello, la Unidad de Materiales Peligrosos realiza la contención del derrame.

"Debido a las características de la sustancia, colocamos tierra sobre la brea derramada para facilitar su retiro y posteriormente aplicaremos material absorbente, con el fin de evitar superficies deslizantes y garantizar la seguridad vial", informó la institución en redes sociales.

