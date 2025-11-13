Quito
Quito | Un perro quedó atrapado en la brea tras el siniestro de un camión en la av. Simón Bolívar

El Equipo de Televistazo en la Comunidad que cubría el siniestro se unió al personal del Cuerpo de Bomberos para rescatar al animal.

   
El siniestro de tránsito registrado en la Av. Simón Bolívar, entre Gualo y Llano Chico, en el norte de Quito, no solo afectó a la circulación vehicular este 13 de noviembre, sino también a una mascota que quedó atrapada en brea.

A las 04:00 de este jueves, un camión perdió pista y se volcó a la altura del puente amarillo. El impacto causó una fisura en el tanque, ocasionando que el material se extendiera sobre la calzada.

Los moradores del sector se acercaron al sitio para ayudar al conductor y conocer lo ocurrido y fue allí cuando un perro mediano, presa de la curiosidad, terminó atrapado en siete centímetros de brea.

"Sin dudarlo, nos lanzamos a ayudarlo"

El animal gemía desesperado, tratando de despegar sus patas del piso, pero con cada intento más partes de su cuerpo se pegaban en la brea. Al final, su cola y sus cuatro patas estaban atrapadas.

"Su miradita llena de miedo y esperanza nos atravesó el corazón. Sin dudarlo, nos lanzamos a ayudarlo", contó Alex Pila, reportero de Televistazo en la Comunidad.

Todo ocurrió en apenas unos minutos y el reportero enfatizó en que, con cada segundo que pasaba, la brea se adhería a su pelaje. Por ello, junto con sus compañeros Luis Iza y Pablo González, y con la ayuda del Cuerpo de Bomberos Quito, se movilizaron para salvar al animalito.

Los bomberos colocaron protecciones en el piso para que el equipo pudiera avanzar sin tocar la brea. Luego de un par de intentos, el perrito fue rescatado.

"Estaba en desesperación. Y hay que colaborar, no solo con los animales, sino con todos", enfatizó Iza. González, mientras tanto, destacó la importancia de la tenencia responsable de mascotas.

El propietario de la mascota aseguró que llevaría al perro a un centro veterinario para que reciba atención.

