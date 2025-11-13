Quito
Más de 20 toneladas de basura se retiraron del Atahualpa por los conciertos de Shakira

Entre los desechos se encontraban recipientes de un solo uso, plásticos, papel, cartón, latas de cerveza y botellas de vidrio.

   
    Limpieza de los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa luego de los conciertos de Shakira.( Emaseo )
Los asistentes a los conciertos de Shakira en Quito generaron la misma cantidad de basura que mil familias de la ciudad; así lo informó la Empresa Municipal de Aseo (Emaseo), en un balance de actividades.

Fueron más de 20 toneladas de residuos recogidos durante los tres días de conciertos, entre los que se encontraban recipientes de un solo uso, plásticos, papel, cartón, latas de cerveza y botellas de vidrio. "La cantidad de basura recolectada equivale a llenar por completo más de tres camiones recolectores de basura", recalcó Emaseo.

En las actividades participaron más de 40 obreros, dos barredoras mecánicas, dos hidrolavadoras, un camión recolector y una volqueta.

El dispositivo de limpieza se realizó antes, durante y después de los eventos. Solo en el primer día, se recolectaron 6,4 toneladas de residuos; esto equivale a un bus urbano lleno de basura.

Operativo de limpieza

Antes y durante el concierto, de 18:00 a 20:00, 40 obreros de barrido manual recorrieron las calles aledañas del estadio, retirando residuos acumulados por la actividad comercial y peatonal.

Los asistentes también contaron con seis contenedores de basura. Además, un camión cánter realizó el retiro constante de residuos, producto de los puestos ambulantes y áreas de paso.

Luego de los conciertos, de 00:00 a 03:00, 40 obreros de barrido manual, acompañados de la barredora mecánica y de la hidrolavadora, limpiaron zonas de alta concentración, salidas del estadio y calles aledañas.

