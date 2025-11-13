Más de 20 toneladas de basura se retiraron del Atahualpa por los conciertos de Shakira

Los asistentes a los conciertos de Shakira en Quito generaron la misma cantidad de basura que mil familias de la ciudad; así lo informó la Empresa Municipal de Aseo (Emaseo), en un balance de actividades.

Fueron más de 20 toneladas de residuos recogidos durante los tres días de conciertos, entre los que se encontraban recipientes de un solo uso, plásticos, papel, cartón, latas de cerveza y botellas de vidrio. "La cantidad de basura recolectada equivale a llenar por completo más de tres camiones recolectores de basura", recalcó Emaseo.

En las actividades participaron más de 40 obreros, dos barredoras mecánicas, dos hidrolavadoras, un camión recolector y una volqueta.

El dispositivo de limpieza se realizó antes, durante y después de los eventos. Solo en el primer día, se recolectaron 6,4 toneladas de residuos; esto equivale a un bus urbano lleno de basura.