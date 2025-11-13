Quito | Delincuente amenazó con arma al dueño de un auto para que su cómplice siga robando las piezas

Ocurrió en el sector de San Carlos, norte de Quito. Un auto que aparece en cámaras de seguridad se parquea delante de un vehículo blanco, inmediatamente bajan tres hombres, uno de ellos se mete debajo del carro mientras, el otro vigila el sector y el tercero abre el capot.

Acto seguido empiezan a robar las piezas del carro, a los pocos segundos el dueño del vehículo se percata del robo. "Ladrones, ladrones", gritó.

Aunque los residentes activaron sus alarmas, el campanero saca lo que al parecer es un arma y apunta a los vecinos para amedrentarlos mientras el otro delincuente termina de sustraer el cerebro del carro.

"Cuando salimos optaron por disparar. Antes hacíamos bulla y corrían, pero ahora disparan, no sé si con el ánimo de herir a alguien o por amedrentar", contó la víctima.

Según los vecinos, en este evento habrían participado al menos cuatro personas. El carro en el que hacen sus fechorías fue visto en otros atracos por el sector.

Piden más controles, pues los robos y asaltos se dan a toda hora.