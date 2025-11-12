Prisión preventiva para dos hombres por intento de asalto al estilo sacapintas, en Quito

Un intento de asalto, tipo sacapintas, se reportó en el sector de La Kennedy, al norte de Quito, la tarde del 10 de noviembre de 2025. Según la Fiscalía General, Denis G. y Johnny C. iban en una motocicleta cuando trataron de arrebatar los USD 10 000 que una pareja de adultos mayores retiró de un banco.

Los esposos iban en una camioneta, la cual era conducida por su hijo y observó que dos personas, a bordo de una motocicleta, los seguían de cerca.

Según la fiscal a cargo de las investigaciones, uno de los sospechosos habría cruzado la motocicleta y, con un arma de fuego, presuntamente intentó apoderarse del dinero. Los implicados no se percataron de que el conductor de la camioneta era el hijo de las víctimas, quien los embistió para impedir el atraco.

Denis G. y Johnny C. cayeron de la motocicleta y, aunque intentaron huir, fueron retenidos por moradores del sector, quienes los entregaron a la Policía Nacional. Los uniformados hicieron un barrido por la escena y encontraron el arma de fuego con la que se habría perpetrado el asalto.

