Seguridad
12 nov 2025 , 15:25

Prisión preventiva para dos hombres por intento de asalto al estilo sacapintas, en Quito

El incidente ocurrió la tarde del 10 de noviembre pasado, en el sectir de La Kennedy. Trataron de arrebatar USD 10 mil a una pareje de adultos mayores que retiró el dinero en efectivo.

   
  • Prisión preventiva para dos hombres por intento de asalto al estilo sacapintas, en Quito
    Imagen referencial de un martillo de la justicia. ( Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Un intento de asalto, tipo sacapintas, se reportó en el sector de La Kennedy, al norte de Quito, la tarde del 10 de noviembre de 2025. Según la Fiscalía General, Denis G. y Johnny C. iban en una motocicleta cuando trataron de arrebatar los USD 10 000 que una pareja de adultos mayores retiró de un banco.

Los esposos iban en una camioneta, la cual era conducida por su hijo y observó que dos personas, a bordo de una motocicleta, los seguían de cerca.

Según la fiscal a cargo de las investigaciones, uno de los sospechosos habría cruzado la motocicleta y, con un arma de fuego, presuntamente intentó apoderarse del dinero. Los implicados no se percataron de que el conductor de la camioneta era el hijo de las víctimas, quien los embistió para impedir el atraco.

Denis G. y Johnny C. cayeron de la motocicleta y, aunque intentaron huir, fueron retenidos por moradores del sector, quienes los entregaron a la Policía Nacional. Los uniformados hicieron un barrido por la escena y encontraron el arma de fuego con la que se habría perpetrado el asalto.

Le puede interesar: La Policía encontró un centro de acopio de drogas en Solanda, sur de Quito

Prisión preventiva

Los sospechosos son procesados por el delito de robo en el grado de tentativa. A solicitud de Fiscalía, la jueza que conoció la causa dispuso la medida cautelar de prisión preventiva durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos.

Uno de los principales elementos es la versión del hijo de las víctimas, quien presenció el intento de robo. En su comparecencia, relató que acompañó a sus padres –adultos mayores– a retirar 10.000 dólares de una institución financiera.

Al tratarse de un procedimiento ordinario, la instrucción fiscal durará treinta días.

Le puede interesar: Un estudiante fue asesinado tras salir de su colegio en Santa Ana, Manabí

Temas
robo
adultos mayores
sacapintas
intento de asalto
esposos
Policía Nacional
Quito
norte de Quito
Noticias
Recomendadas