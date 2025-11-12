Un estudiante fue asesinado tras salir de su colegio en Santa Ana, Manabí

Un estudiante de bachillerato fue asesinado en Santa Ana, Manabí, la tarde del martes 11 de noviembre.

El joven de 18 años fue baleado alrededor de las 18:30 en la vía Portoviejo-Poza Honda, tras culminar clases en su colegio.

Medios locales reportan que la víctima fue interceptada por dos hombres a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon en al menos cuatro ocasiones antes de huir del lugar.

Minutos después, el padre de la víctima vio el cadáver de su hijo, lo abrazó y lo lloró. La Policía investiga la motivación del crimen y analizan grabaciones de cámaras de seguridad cercanas para identificar a los responsables.

El ataque armado fue antecedido por otro, que dejó a dos policías de Inteligencia asesinados en el cantón Olmedo, también de Manabí.