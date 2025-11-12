Un estudiante fue asesinado tras salir de su colegio en Santa Ana, Manabí

Un<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/estudiante-asesinatos-guayaquil-pascuales-EC10039683 target=_blank> estudiante de bachillerato fue asesinado </a></b>en Santa Ana, Manabí, la tarde del martes 11 de noviembre. El joven de 18 años fue baleado alrededor de las 18:30 en la vía Portoviejo-Poza Honda, tras <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/audiencia-juicio-caso-las-malvinas-detalles-golpes-militares-BE10410573 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/sacapintas-atados-pies-manos-quito-CE10410471 target=_blank></a></b>