La Policía encontró un centro de acopio de drogas en Solanda, sur de Quito

Hasta un inmueble en el sector de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/solanda target=_blank>Solanda</a>, <b>sur de Quito</b>, llegó personal de la Policía, pues se conocía que era utilizado como centro de acopio de droga. En el lugar <b>se detuvo a cinco personas</b> dedicadas <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/caida-techo-concreto-parque-solanda-quito-muerto-CE10410222 target=_blank></a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/seguridad/dos-personas-asesinadas-solanda-sur-quito-FL10395671 target=_blank></a>