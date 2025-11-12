La Policía encontró un centro de acopio de drogas en Solanda, sur de Quito

Hasta un inmueble en el sector de Solanda, sur de Quito, llegó personal de la Policía, pues se conocía que era utilizado como centro de acopio de droga.

En el lugar se detuvo a cinco personas dedicadas al micro expendio de drogas.

Dosis de marihuana, así como clorhidrato de cocaína, un arma de fuego, ocho celulares, USD 150 y cuatro datafast fueron decomisados por las autoridades.

Las cinco personas aprendidas serán investigadas para determinar si pertenecen a algún grupo delictivo que opera en la zona, por lo que fueron llevadas ante las autoridades de justicia, mientras que la droga permanecerá en las bodegas de antinarcóticos.

