Dos personas fueron asesinadas a tiros en Solanda, sur de Quito

Dos hombres que se encontraban en los exteriores de una tienda fueron atacados a tiros en Solanda, sur de Quito, la mañana de este domingo 9 de noviembre.

Moradores del sector contaron que las dos personas se encontraban libando en la vereda, cuando sujetos armados dispararon y huyeron.

Un hombre murió en la vía; mientras que otro fue llevado a un hospital, pero debido a la gravedad de las heridas falleció.

Hasta el sitio llegó la Policía Nacional, que acordonó el área con cinta de seguridad para levantar los casquillos de las balas y otros indicios.

Por el momento, el caso está en investigación y las autoridades aún no han informado posibles hipótesis sobre el crimen.

