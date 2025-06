En el sur de Quito hay disputa de bandas criminales para operar en zonas con alto flujo de tráfico de drogas

A su juicio, esta problemática se viene arrastrando de años anteriores. No es nuevo ni aislado en la capital. Recuerda que, en octubre de 2010, cuatro africanos fueron acribillados en las calles Cordero y Paéz , en la zona de La Mariscal . La hipótesis que se manejó en ese tiempo fue que había problemas relacionados con el narcotráfico.

Para Mario Carrillo , experto en seguridad y exsubdirector del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) , los GDO están en disputa en Quito y todo el país. Tienen delimitadas sus zonas de operaciones y no permiten que otras bandas intervengan. "Se encuentra la disputa por territorios en Quito".

En esos años también se descubrió la presencia del grupo Cordillera, en Quito, cuyos orígenes provienen de Pereira (Colombia). Actuaba con una red de sicarios y colaboradores que expendían narcóticos en el norte de la capital. El 2 de diciembre de 2010, la Policía Nacional detuvo a seis personas como miembros de esta red delictiva y se las acusó de presuntos nexos con el narcotráfico y asesinatos.

Ante esos hechos, lo que ha pasado en el sur de Quito en las últimas semanas "no es de hoy, no es nuevo", insistió Carrillo en una entrevista con Ecuavisa.com. Lo que hay es una disputa sostenida de territorios y los delincuentes no van a permitir que otros ingresen a imponer su ley. Una muestra de esta realidad, además, son los casos de muertes violentas que se han dado en Solanda, principalmente en la calle Juan Alemán, conocida popularmente como la J.

Al igual que la avenida Julio de Andrade de Nueva Aurora, la J posee un altísimo flujo comercial con locales de todo tipo y en los sectores aledaños también se han dado muertes violentas. A mediados de mayo, tres jóvenes que circulaban en una moto por la calle Salvador Bravo fueron atacados por delincuentes con un arma de fuego. Dos de ellos murieron y uno resultó herido.

Los atacantes volvieron al lugar para disparar por segunda ocasión y confirmar las muertes, según los testimonios de los moradores. La gente salió a prestar ayuda a las víctimas, pero solo pudieron estabilizar a una, de 20 años.

Ocurrió a tres cuadras del cuartel de Policía. El personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), llegó al sitio y trasladó al joven a una casa de salud, mientras que Criminalística realizó el levantamiento de los cadáveres y los casquillos de los proyectiles.

Este es solo uno de los hechos que han conmocionado al sector, de aproximadamente 60 000 habitantes. Por eso, las fuerzas del orden desplegaron un operativo, el pasado 15 de mayo, y apresaron a cinco personas. En una de las viviendas allanadas se encontró una granada, lo cual demostró los niveles de violencia y agresividad con los que actúan las organizaciones delictivas.

Tras la intervención, Carrión manifestó que, por las muertes violentas que se han dado en el sur de la ciudad, las unidades de Inteligencia planificaron la intervención. "También encontramos armas de fuego y sustancias sujetas a fiscalización. Tenemos la premisa que pertenecen al GDO Los Lobos".

¿Estaban en una disputa de territorio? "Sí, precisamente tuvimos algunos eventos violentos que podrían corresponder a una disputa de territorio. Vamos a periciar las armas de fuego que encontramos para ver si están vinculados a otros eventos de violencia criminal", dijo el oficial tras la detención de los sospechosos.

