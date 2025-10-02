Seguridad
02 oct 2025 , 07:21

Cinco allanamientos para desarticular a banda dedicada al robo de autopartes de vehículos, en Quito

Hubo cinco detenidos. Según la Fiscalía, este grupo usaba armas de fuego para amedrentar en las noches a dueños de vehículos que circulaban o que se estacionaban en calles desoladas.

   
  • Cinco allanamientos para desarticular a banda dedicada al robo de autopartes de vehículos, en Quito
    Momento en el que intervienen los agentes al interior de una vivienda.( Cortesía de la Fiscalía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

La madrugada de este jueves 2 de octubre de 2025, la Fiscalía General ejecutó un operativo en Guamaní, Solanda, La Mena y La Ferroviaria, en el sur de Quito, para detener a cinco personas investigadas por presunta asociación ilícita para robo de accesorios de vehículos y autopartes.

Se allanaron cinco inmuebles y se levantaron indicios como partes de autos, ropa y zapatos que habrían utilizado en los atracos, un arma de fogueo, cajas de licores y más. Su situación jurídica de resolverá en las próximas horas.

Le puede interesar: Quito Sur: un sacerdote fue asaltado durante la madrugada por seis delincuentes encapuchados

Las investigaciones

Las indagaciones arrancaron en julio de 2025. Según la Fiscalía, este grupo utilizaba armas de fuego para amedrentar en las noches a dueños de vehículos que circulaban o que se estacionaban en calles desoladas, para sustraer las partes y accesorios.

Le puede interesar: Un hombre fue asesinado en un taller mecánico del sur de Guayaquil

Temas
robo
robo de accesorios y autopartes Quito
banda delictiva
desarticulación
operativo
Policía Nacional
Fiscalía
Guamaní
Solanda
sur de Quito
La Ferroviaria
La Mena
Noticias
Recomendadas