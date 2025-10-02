Cinco allanamientos para desarticular a banda dedicada al robo de autopartes de vehículos, en Quito

La madrugada de este jueves 2 de octubre de 2025, la Fiscalía General ejecutó un operativo en Guamaní, Solanda, La Mena y La Ferroviaria, en el sur de Quito, para detener a cinco personas investigadas por presunta asociación ilícita para robo de accesorios de vehículos y autopartes.

Se allanaron cinco inmuebles y se levantaron indicios como partes de autos, ropa y zapatos que habrían utilizado en los atracos, un arma de fogueo, cajas de licores y más. Su situación jurídica de resolverá en las próximas horas.

