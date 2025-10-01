Seguridad
Un hombre fue asesinado en un taller mecánico del sur de Guayaquil

Hace poco más de un mes, ese taller había sido blanco de un ataque con explosivo.

   
    Agentes de Criminalística y Dinased acudieron al sitio para recoger el cuerpo. ( Ecuavisa )
Un hombre fue asesinado la tarde de este miércoles 1 de octubre dentro de un taller mecánico ubicado en las calles Guaranda y Bolivia, frente al Parque Forestal, en el sur de Guayaquil. El local ya había sido blanco de la violencia el pasado 27 de agosto, cuando sujetos lanzaron un artefacto explosivo, provocando un incendio que dejó daños en vehículos.

El coronel de la Policía Nacional, Daniel Albuja, jefe del Distrito Sur, informó que en esa ocasión el propietario del taller no presentó denuncias.

Lea también: Otro guardia es asesinado en el ingreso al Trinipuerto, en el sur de Guayaquil

Sobre el crimen, detalló que ocurrió alrededor de las 17:00. Dos sicarios en motocicleta llegaron al sitio; uno de ellos descendió, ingresó al establecimiento y disparó al menos cinco veces contra la víctima.

Agentes de Criminalística y Dinased acudieron al sitio para recoger el cuerpo.

En lo que va de 2025, más de 2 000 personas han sido asesinadas en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón).

Revise además: Ecuador no sabe qué es un día sin asesinatos desde el 16 de julio de 2021

