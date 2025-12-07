Conductor manejaba ebrio un tanquero con 6 mil galones de combustible por la Ruta Viva

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) detuvo la madrugada de este domingo 7 de diciembre a un conductor de transporte pesado que manejaba un tanquero en estado de embriaguez por la av. Simón Bolívar y la Ruta Viva, uno de los corredores con mayor flujo vehicular en el oriente de la capital.

Según la entidad de tránsito, el conductor registró 1.07 g/L de alcohol en sangre, una cifra considerablemente superior al límite permitido. Los agentes detectaron la irregularidad durante un operativo en uno de los 13 puntos de control desplegados en el sector, cuando observaron que el tanquero avanzaba en zigzag, generando un alto riesgo para otros conductores.

La unidad fue interceptada de manera segura en el kilómetro 2 de la Ruta Viva. Tras la verificación, se confirmó que el vehículo transportaba 6 000 galones de combustible, distribuidos en 4 000 galones de gasolina extra y 2 000 de diésel.

El conductor fue aprehendido y quedó a órdenes de la autoridad competente y podría enfrentar hasta 90 días de privación de libertad, además de la pérdida total de los 30 puntos de su licencia de conducir

La AMT informó que el caso será remitido a Petroecuador y a la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (ARCH), debido a la naturaleza de la carga.