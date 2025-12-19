Quito
19 dic 2025 , 06:27

Quito: gremio de transporte pesado se opone a la restricción de circulación en la avenida Ruta Viva y Simón Bolívar

La medida busca evitar los accidentes de tránsito en las avenidas Ruta Viva y Simón Bolívar

   
Los representantes de Federación Nacional de Transporte Pesado del Ecuador (Fenatrape), advirtieron un posible caos vehicular en Quito a partir del 1 de enero, cuando entrará en vigencia la restricción vehicular aprobada por el Municipio de Quito.

La medida establece que los vehículos de carga y de transporte de químicos peligrosos no podrán circular por la Ruta Viva ni por la avenida Simón Bolívar, entre las 06:00 y 10:00. La disposición fue aprobada el 14 de noviembre por el municipio de Quito.

Los transportistas alertan que no existe señalización adecuada, iluminación, seguridad, reductores de velocidad, playas de estacionamiento, ni un reglamento claro de sanciones para quienes incumplan la norma.

Además, aseguran que desconocen el reglamento sancionatorio y estiman que el 1 de enero, al menos 300 automotores permanecerán fuera de la ciudad e ingresarán de forma masiva a las 10:00, lo que podría afectar el abastecimiento de productos y una saturación en el flujo vehicular.

El Municipio de Quito informó que la revisión vehicular podrá realizarse en cualquier ciudad del país autorizada por la Agencia Nacional de Tránsito, situación que genera tranquilidad parcial, pero mantiene la incertidumbre en el sector transportista.

Noticias
