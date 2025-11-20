Quito: estos son los vehículos de carga que tendrán restricción de circulación en la Simón Bolívar y Ruta Viva

Los recurrentes siniestros de tránsito en la<b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/avenida-simon-bolivar target=_blank>avenida Simón Bolívar</a> y <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/ruta-viva target=_blank>Ruta Viva</a></b> hicieron que el<b> Municipio de Quito </b>implemente acciones para frenar esa problemática. Una es que al transporte de carga,<b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/quito/quito-dos-heridos-tras-siniestro-transito-ruta-viva-FA10451004 target=_blank></a></b>