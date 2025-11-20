Quito: estos son los vehículos de carga que tendrán restricción de circulación en la Simón Bolívar y Ruta Viva

Los recurrentes siniestros de tránsito en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva hicieron que el Municipio de Quito implemente acciones para frenar esa problemática. Una es que al transporte de carga, que circula por la capital, se lo regule según sus dimensiones y características técnicas.

Los tramos donde se aplicará la restricción serán la av. Simón Bolívar: desde la curva de Santa Rosa (sur) hasta la conexión con la Panamericana Norte. Av. Ruta Viva: desde la av. Simón Bolívar (oeste) hasta la av. Oswaldo Guayasamín (este).

La normativa municipal establece tres tipos de vehículos: livianos, medianos y pesados, cada uno con límites específicos de longitud, ancho, ejes y llantas. Esta clasificación es fundamental para aplicar medidas de control y reducir riesgos en vías de alto flujo como la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva.

Según el Código Municipal, se definen de la siguiente forma: