Quito
20 nov 2025 , 17:28

Quito: estos son los vehículos de carga que tendrán restricción de circulación en la Simón Bolívar y Ruta Viva

La normativa municipal establece tres tipos de vehículos: livianos, medianos y pesados, cada uno con límites específicos de longitud, ancho, ejes y llantas

   
  • Quito: estos son los vehículos de carga que tendrán restricción de circulación en la Simón Bolívar y Ruta Viva
    Los agentes de tránsito se ubican en zonas especiales para los controles en las vías.( Cortesía de Quito Informa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Los recurrentes siniestros de tránsito en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva hicieron que el Municipio de Quito implemente acciones para frenar esa problemática. Una es que al transporte de carga, que circula por la capital, se lo regule según sus dimensiones y características técnicas.

Los tramos donde se aplicará la restricción serán la av. Simón Bolívar: desde la curva de Santa Rosa (sur) hasta la conexión con la Panamericana Norte. Av. Ruta Viva: desde la av. Simón Bolívar (oeste) hasta la av. Oswaldo Guayasamín (este).

La normativa municipal establece tres tipos de vehículos: livianos, medianos y pesados, cada uno con límites específicos de longitud, ancho, ejes y llantas. Esta clasificación es fundamental para aplicar medidas de control y reducir riesgos en vías de alto flujo como la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva.

Le puede interesar: Dos heridos tras siniestro de tránsito en la Ruta Viva

Según el Código Municipal, se definen de la siguiente forma:

Carga liviana (CL)

  • Longitud máxima: 7,5 metros
  • Ancho máximo: 2,3 metros
  • Ejes: 2.
  • Llantas: entre 4 y 6.

    • Carga mediana (CM)

  • Longitud máxima: 12 metros
  • Ancho máximo: 2,6 metros
  • Ejes: entre 2 y 3
  • Llantas: entre 6 y 10

    • Carga pesada (CP)

  • Longitud máxima: 18,3 metros.
  • Ancho máximo: 2,6 metros.
  • Ejes: entre 3 y 6.
  • Llantas: entre 10 y 12.

    • En todos los casos, la altura máxima permitida para circular en Quito es de 4,10 metros. Esta clasificación se articula con el artículo 3105, que faculta al Municipio a regular los horarios y rutas de circulación para disminuir siniestros, reducir la congestión y proteger el ambiente

    Los horarios de restricción serán de 06:00 a 10:00 y de 16:00 a 20:00, de lunes a domingo. Durante los primeros cuatro meses, la medida se aplicará únicamente en el horario de la mañana (06:00 a 10:00), como fase de adaptación.

    Los tramos donde se aplicará la restricción serán:

  • Av. Simón Bolívar: desde la curva de Santa Rosa (sur) hasta la conexión con la Panamericana Norte.
  • Av. Ruta Viva: desde la av. Simón Bolívar (oeste) hasta la av. Oswaldo Guayasamín (este).

    • Le puede interesar: Los controles a ventas en vías rápidas se refuerzan para frenar siniestros de tránsito

    Temas
    transporte pesado
    movilidad
    restricciones
    siniestros de tránsito
    Agencia Metropolitana de Tránsito
    AMT
    Quito
    Ruta Viva
    Avenida Simón Bolívar
    Noticias
    Recomendadas