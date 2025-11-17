Quito: los últimos siniestros en la Simón Bolívar y Ruta Viva se han dado por exceso de carga

El exceso de carga, en vehículos pesados, se ha convertido en una de las principales causas de los recientes siniestros registrados en la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva.

Lo indicó el director de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Washington Martínez. “En una semana hemos tenido novedades con varios vehículos pesados: el de la curva Tambillo, Santa Rosa, el tráiler con brea en el redondel de Gualo y uno que transportaba tubos. Este último llevaba 60 toneladas cuando el límite es 25; pudo haber causado una tragedia”.

Añadió que, en las redes sociales, circuló un video en el que se observa un camión descendiendo por la avenida Simón Bolívar con humo saliendo de las ruedas, señal de posible recalentamiento de frenos. Según Martínez, el vehículo transportaba 30 toneladas de jabón, cinco más de las permitidas, y fue detenido. “Si continuaba hacia la Ruta Viva, el desenlace podía ser fatal. Hacemos un llamado a empresas, dueños de camiones y conductores para evitar estas prácticas que ponen en riesgo sus vidas y la de los demás”.

Adelantó que, tras las mesas de trabajo con gremios del transporte pesado, se analiza que la Revisión Técnica Vehicular de este tipo de unidades se realice sin turnos y que se amplíe la atención a los días domingo.

Los operativos de velocidad se ejecutan en 13 puntos críticos de la avenida Simón Bolívar y Ruta Viva, Martínez indicó que seguirán hasta el 30 de noviembre con un enfoque preventivo. “En la Ruta Viva, la mayoría de vehículos livianos supera los límites permitidos de 90 km/h en horas pico”, señaló. Además, se instalarán seis radares educativos móviles en diferentes sectores, con apoyo de Bloomberg Philanthropies para la Seguridad Vial Global (BIGRS).

