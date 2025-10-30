Quito: un centro de rehabilitación clandestino fue clausurado por segunda vez en San José de Morán

Un centro de rehabilitación clandestino, localizado en San José de Morán, parroquia Calderón, al norte de Quito, fue clausurado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Este lugar ya había sido clausurado, el pasado 20 de mayo.

Ahora, mantenía a 55 personas en condiciones deplorables. 38 son hombres, 14 mujeres y tres menores de edad. El personal médico detectó a uno de los internos con signos de desnutrición severa.

Los funcionarios de un subcentro de salud cercano informaron que, los fines de semana, se realizaban fiestas con música a alto volumen y consumo de alcohol. Reportaron la llegada recurrente de mujeres en taxis y riñas entre presuntos trabajadores con moradores del sector.

De otro lado, los técnicos comprobaron que había hacinamiento en espacios reducidos dentro de un inmueble fraccionado en varios departamentos, alrededor de una cancha. Denuncias y testimonios recogidos en sitio dan cuenta de maltratos físicos y psicológicos.

