30 oct 2025 , 20:08

Quito: un centro de rehabilitación clandestino fue clausurado por segunda vez en San José de Morán

En 2024, la AMC inició 19 procesos sancionadores y ejecutó 10 clausuras a este tipo de establecimientos. En lo que va de 2025, ya se registran 16

   
    Una de las camas del centro de rehabilitación que fue clausurado en Quito. ( Cortesía de Quito Informa )
Un centro de rehabilitación clandestino, localizado en San José de Morán, parroquia Calderón, al norte de Quito, fue clausurado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Este lugar ya había sido clausurado, el pasado 20 de mayo.

Ahora, mantenía a 55 personas en condiciones deplorables. 38 son hombres, 14 mujeres y tres menores de edad. El personal médico detectó a uno de los internos con signos de desnutrición severa.

Los funcionarios de un subcentro de salud cercano informaron que, los fines de semana, se realizaban fiestas con música a alto volumen y consumo de alcohol. Reportaron la llegada recurrente de mujeres en taxis y riñas entre presuntos trabajadores con moradores del sector.

De otro lado, los técnicos comprobaron que había hacinamiento en espacios reducidos dentro de un inmueble fraccionado en varios departamentos, alrededor de una cancha. Denuncias y testimonios recogidos en sitio dan cuenta de maltratos físicos y psicológicos.

Pagos

los familiares pagaban USD 120 mensuales por un supuesto tratamiento de desintoxicación, pese a que el establecimiento no contaba con acreditación sanitaria, informó el Municipio.

Los adultos fueron evaluados y entregados a sus familias. Los tres menores quedaron bajo custodia de la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen). Esperan de su reunificación con sus representantes legales.

En 2024, la AMC inició 19 procesos sancionadores y ejecutó 10 clausuras a este tipo de establecimientos. En lo que va de 2025, ya se registran 16 por diversas causas, como riesgos sanitarios, falta de permisos y denuncias de presuntas actividades ilícitas.

