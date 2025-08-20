Quito
20 ago 2025 , 21:28

Quito: en un local de Chillogallo se inyectaba a los pollos para que aumenten su peso

El establecimiento fue clausurado por la AMC. Los técnicos de esa entidad investigan las sustancias o líquidos que los inyectaban. Las condiciones de higiene del establecimiento eran deficientes.

   
    Momento en el que intervienen los técnicos de la AMC en el local de Chillogallo. ( Cortesía de AMC )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Un local clandestino dedicado al faenamiento de aves de corral, en la parroquia de Chillogallo, al sur de Quito, fue clausurado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC), este miércoles 20 de agosto de 2025. Se decomisaron 320 pollos que presentaban indicios de haber sido inyectados con sustancias o líquidos para aumentar su peso, además de condiciones de higiene deficientes.

Los agentes encontraron aves colocadas directamente sobre el piso, en gavetas sucias y en mal estado, al interior del establecimiento. Algunas piezas faenadas estaban ubicadas al lado de instrumentos de limpieza y elementos de uso doméstico como escobas y palas.

Con disposición de Agrocalidad, Rastro Quito decomisó 320 pollos, los cuales serán destruidos por no ser aptos para el consumo humano.

“Lo más preocupante fue hallar artefactos caseros —jeringas y sistemas improvisados— con los que se inyectaba agua u otra sustancia no identificada a las aves para aumentar su peso. Esto no solo es un fraude al consumidor, sino un riesgo claro para la salud pública”, señaló Mario Puente, líder zonal de la AMC en Quitumbe. Añadió que el local operaba sin permisos y distribuía el producto a varios barrios del sector.

Riesgos para el consumidor

La compra y consumo de carnes procedentes de establecimientos sin registro puede implicar riesgos sanitarios, advirtió AMC. Si alguien posee información sobre la comercialización de alimentos en condiciones irregulares, puede reportarlo a través de los canales oficiales del Municipio de Quito.

Según el Código Municipal, los responsables de locales clandestinos de faenamiento de aves de corral —clasificados como establecimientos de categoría III—, pueden ser sancionados con multas que van de 9 a 15 salarios básicos, por operar sin los permisos municipales.

En 2024, la AMC clausuró tres establecimientos de faenamiento de aves de corral por condiciones de insalubridad. En lo que va de 2025, se han registrardo hasta el momento tres clausuras por causas similares.

