La AMC clausuró un centro de rehabilitación clandestino, en el norte de Quito, que aparentaba ser un jardín de infantes

Un centro de rehabilitación que operaba en el barrio Bellavista de Calderón, en el norte de Quito, fue clausurado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) por falta de permisos. El sitio aparentaba ser un jardín de infantes para evadir los controles.

Durante la inspección, las autoridades encontraron a 47 personas recluidas en el centro, entre ellas dos menores de edad, de 14 y 17 años.

Una primera valoración de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) determinó indicios de abusos de carácter sexual, sicológico y físico en contra de algunos de los pacientes.

Entre los casos está el de una adolescente, quien contó que fue obligada por su hermana a quedarse en el centro para cuidar a su madre, también internada. Además, las autoridades encontraron dos adultos mayores postrados en cama, sin asistencia y en evidente estado de abandono.