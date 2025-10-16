Quito
16 oct 2025 , 16:36

La AMC clausuró un centro de rehabilitación clandestino, en el norte de Quito, que aparentaba ser un jardín de infantes

Tras una primera valoración, las autoridades encontraron indicios de abusos de carácter sexual, sicológico y físico en contra de algunos de los pacientes.

   
  • La AMC clausuró un centro de rehabilitación clandestino, en el norte de Quito, que aparentaba ser un jardín de infantes
    El centro aparentaba ser un jardín de infantes para evitar controles.( AMC )
Fuente:
Registro
user placeholder

Coralía Pérez
Canal WhatsApp
Newsletter

Un centro de rehabilitación que operaba en el barrio Bellavista de Calderón, en el norte de Quito, fue clausurado por la Agencia Metropolitana de Control (AMC) por falta de permisos. El sitio aparentaba ser un jardín de infantes para evadir los controles.

Durante la inspección, las autoridades encontraron a 47 personas recluidas en el centro, entre ellas dos menores de edad, de 14 y 17 años.

Una primera valoración de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) determinó indicios de abusos de carácter sexual, sicológico y físico en contra de algunos de los pacientes.

Revise: Arcsa detectó insalubridad y productos caducados en restaurante y un micromercado en Quito

Entre los casos está el de una adolescente, quien contó que fue obligada por su hermana a quedarse en el centro para cuidar a su madre, también internada. Además, las autoridades encontraron dos adultos mayores postrados en cama, sin asistencia y en evidente estado de abandono.

El responsable del centro podría enfrentar dos tipos de multas

Los menores y adultos mayores fueron derivados a casas de salud para su valoración médica, psicológica y acompañamiento integral.

A la par, la Unidad de Bienestar Animal (UBA), que también intervino en el lugar, encontró ocho perros en malas condiciones. Se trató de cuatro adultos y cuatro cachorros que no tenían vacunas ni esterilización.

Lea también: Cosméticos, productos esotéricos y alimentos sin registro sanitario fueron decomisados por Arcsa en el Centro Histórico de Quito

Quote

“Estos lugares no solo incumplen con la normativa, sino que ponen en riesgo la integridad física y emocional de quienes buscan ayuda”, afirmó Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de Control.

Según el Municipio, el responsable del centro podría enfrentar dos tipos de multas:

  • Por operar sin permisos, con una multa de hasta USD 3 760.
  • Por atentar contra el bienestar animal, con una sanción de hasta USD 1 081.

    • En lo que va de 2025, se registran 15 clausuras similares por riesgos sanitarios, falta de permisos y denuncias de presuntas actividades ilícitas.

    Temas
    Abuso sexual
    Maltrato animal
    clandestino
    centro de rehabilitación
    AMC
    Quito
    Noticias
    Recomendadas