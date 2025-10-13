Cosméticos, productos esotéricos y alimentos sin registro sanitario fueron decomisados por Arcsa en el Centro Histórico de Quito

Más de 40 000 productos, entre alimentos, colonias, jabones y otros artículos de uso personal, fueron decomisados en siete locales comerciales del Centro Histórico de Quito. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó que todos los objetos retenidos serán destruidos para evitar su venta en el país.

Los artículos irregulares fueron detectados durante un operativo conjunto entre Arcsa y la Unidad de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo (UDAR).

Revise: Arcsa detecta productos naturales caducados en bodega de la Aduana en Quito

En los siete locales inspeccionados se hallaron 41 387 productos irregulares, entre ellos más de 30 mil cosméticos sin notificación sanitaria obligatoria; más de 5 000 productos esotéricos, entre colonias, jabones y lociones, sin registro sanitario; y 5 600 alimentos, como confites y dulces, sin registro.