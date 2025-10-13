Quito
13 oct 2025 , 15:49

Cosméticos, productos esotéricos y alimentos sin registro sanitario fueron decomisados por Arcsa en el Centro Histórico de Quito

    Se detectaron y decomisaron 41 387 productos irregulares en siete locales del Centro Histórico.( ARCSA )
Coralía Pérez
Más de 40 000 productos, entre alimentos, colonias, jabones y otros artículos de uso personal, fueron decomisados en siete locales comerciales del Centro Histórico de Quito. La Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) informó que todos los objetos retenidos serán destruidos para evitar su venta en el país.

Los artículos irregulares fueron detectados durante un operativo conjunto entre Arcsa y la Unidad de Delitos Aduaneros y Régimen de Desarrollo (UDAR).

En los siete locales inspeccionados se hallaron 41 387 productos irregulares, entre ellos más de 30 mil cosméticos sin notificación sanitaria obligatoria; más de 5 000 productos esotéricos, entre colonias, jabones y lociones, sin registro sanitario; y 5 600 alimentos, como confites y dulces, sin registro.

Se hallaron 41 387 productos irregulares. ( Arcsa )

Los productos decomisados serán destruidos

De los productos irregulares, los productos esotéricos fueron decomisados por los representantes de la UDAR, mientras que los alimentos y cosméticos fueron retirados por Arcsa.

"Conforme al procedimiento legal, se realizó el levantamiento de los mismos para continuar con el proceso que finalizará con su destrucción, para evitar que sean comercializados en el territorio nacional", señaló Arcsa en un comunicado.

La entidad también pidió a los ciudadanos a reportar la venta de productos irregulares, falsificados o de contrabando a través de la aplicación Arcsa Móvil.

