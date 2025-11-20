Quito
20 nov 2025 , 15:03

Quito: dos heridos tras siniestro de tránsito en la Ruta Viva

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó que la emergencia se dio a la altura de Tumbaco, al oriente del Distrito Metropolitano

   
    Un efectivo de los Bomberos de Quito junto a un vehículo siniestrado hoy.( Cortesía del CBQ )
Un siniestro de tránsito se reportó, este jueves 20 de noviembre de 2025, en la Ruta Viva, a la altura de Tumbaco, al oriente del Distrito Metropolitano de Quito.

La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos (CBQ). "Nuestros paramédicos brindan atención prehospitalaria a dos personas afectadas".

La vía se encuentra parcialmente habilitada en sentido Quito - Aeropuerto. La entidad pidió a la gente conducir con precaución y respetar las leyes de tránsito.

