Un siniestro de tránsito se registró en Yaruquí, al oriente de Quito

Los Bomberos informaron que se atendió a dos personas afectadas. El Ministerio de Salud Publica (MSP) auxilió a dos heridos más. Ocurrió pasando el redondel de Tababela.

   
    Los dos vehículos que chocaron frontalmente. ( Foto cortesía: Policía Nacional )
El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) reportó un siniestro de tránsito, en el sector de San Rafael de la parroquia rural de Yaruquí, ubicada al oriente del Distrito Metropolitano, la mañana de este jueves 4 de septiembre de 2025.

Ocurrió en la vía E-35, pasando el redondel de Tababela. Dos carros chocaron frontalmente. Los paramédicos del CBQ brindaron atención prehospitalaria a dos personas afectadas. El Ministerio de Salud Pública (MSP) auxilió a dos heridos más.

La vía se encuentra parcialmente habilitada en ambos sentidos por la emergencia. Pedazos de plástico y vidrio se esparcieron sobre la calzada por el impacto. También se regó combustible.

