Quito
19 nov 2025 , 17:18

Quito: se refuerzan los controles a ventas en vías rápidas para frenar siniestros de tránsito

Las intervenciones se ejecutan en la Ruta Viva y avenida Simón Bolívar

   
  • Quito: se refuerzan los controles a ventas en vías rápidas para frenar siniestros de tránsito
    Un comerciante de frutas en la Ruta Viva. ( Cortesía de Quito Informa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Canal WhatsApp
Newsletter

Los puestos de venta de fruta ubicados a un costado de la Ruta Viva y avenida Simón Bolívar fueron retirados por la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Lo hizo para evitar que .los comerciantes autónomos no regularizados se instalen sobre la calzada y generen riesgos de siniestros.

Los inspectores retiraron lospuestos de venta de fruta ubicados a un costado, que inducen a los conductores a detenerse de forma repentina para comprar en estos corredores de alta velocidad.

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, explicó que estas prácticas no solo implican un uso indebido del espacio público, sino que exponen a vendedores, conductores y transeúntes a potenciales atropellos y otros siniestros de tránsito.

Le puede interesar: Peregrinación al Quinche | Estos son los operativos de movilidad para garantizar la seguridad

Retenciones

Tras la declaratoria de prioridad metropolitana a la seguridad vial, el alcalde Pabel Muñoz se refirió a los controles en vías rápidas e informó que la Corte Constitucional (CC) analiza actualmente la posibilidad de eliminar la figura de retención de mercadería en los operativos.

“Si se quita la posibilidad del retiro de mercadería, sería llevarnos a que el control no pueda tener un peso real”, señaló tras detallar que sin esta medida sería muy difícil sostener los controles en vías rápidas para prevenir siniestros de tránsito.

AMC se presentará ante la Corte Constitucional para explicar cómo funciona el procedimiento de advertencias y retención de mercadería, y por qué eliminar esta herramienta reduciría la capacidad del Municipio para ordenar el espacio público y resguardar la seguridad en vías de alta velocidad.

Le puede interesar: Una furgoneta se volcó en Tababela y dejó 18 personas heridas

Temas
Comerciantes informales
siniestros de tránsito
controles
comerciantes autónomos
Pabel Muñoz
Agencia Metropolitana de Control
AMC
Quito
Ruta Viva
Av. Simón Bolívar
Noticias
Recomendadas