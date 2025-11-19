Quito: se refuerzan los controles a ventas en vías rápidas para frenar siniestros de tránsito

Los puestos de venta de fruta ubicados a un costado de la Ruta Viva y avenida Simón Bolívar fueron retirados por la Agencia Metropolitana de Control (AMC). Lo hizo para evitar que .los comerciantes autónomos no regularizados se instalen sobre la calzada y generen riesgos de siniestros.

Los inspectores retiraron lospuestos de venta de fruta ubicados a un costado, que inducen a los conductores a detenerse de forma repentina para comprar en estos corredores de alta velocidad.

El supervisor metropolitano de la AMC, Gustavo Chiriboga, explicó que estas prácticas no solo implican un uso indebido del espacio público, sino que exponen a vendedores, conductores y transeúntes a potenciales atropellos y otros siniestros de tránsito.

