¿Por qué Rafael Correa no puede regresar a Ecuador?

La semana que acaba de terminar ha sido para el correísmo, y en particular para Rafael Correa, de las más agitadas en los últimos años.

Tras lo ocurrido en la Embajada de México en Quito que habría truncado una supuesta fuga de Jorge Glas, como según ha dicho el gobierno de Daniel Noboa, trascendieron las declaraciones de Xavier Muñoz , exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ) y procesado por el caso Obstrucción de la Justicia, en las que afirmaba que Rafael Correa intenta cooptar la justicia en Ecuador.

En su testimonio anticipado en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Muñoz manifestó que se reunió, en el hotel Tivoli Mofarrej de Sao Paulo, Brasil, en marzo de 2023, con el expresidente Rafael Correa Delgado.

En el encuentro, Correa le pidió que apoye a Wilman Terán, expresidente del CJ, a cambio de respaldarlo ante un eventual juicio político en la Asamblea Nacional. Asimismo, dijo que el exmandatario tenía un plan de regreso al Ecuador si se daba paso a un recurso de revisión planteado por Ramiro Galarza, uno de los sentenciados en el Caso Sobornos. "Si le aceptaban, el caso se caía" porque se anulaba la sentencia.

El pasado jueves 11 de abril, en una entrevista, Correa confirmó que hubo el encuentro con Muñoz en esa ciudad. Acudió a esa ciudad por una invitación del Partido Socialista y Muñoz lo buscaba por medio de un amigo en común.

Cuando aceptó recibirlo, Muñoz se quejó que el exmandatario Guillermo Lasso lo perseguía y necesitaba apoyo político. Además, demostró tener un ego muy grande. "Me dio pésima impresión. Luego tuvimos unos datos terribles sobre sus vicios personales y tanta cosa, jamás confiamos en algo así". Aclaró que jamás pidió una reunión con él y que hay una tercera persona que podría testificar.

Pero la cosa se complicó más porque su movimiento en la Asamblea va perdiendo legisladores, suman cuatro los asambleístas que han dejado a la Revolución Ciudadana en el Parlamento. Se trata de Ferdinan Álvarez, Milton Aguas, Xavier Jurado y Henry Bósquez.

El bloque correísta, al parecer, se desangra ya que inició este periodo legislativo con 52 asambleístas y ya van por 48. "Les estamos llamando el taxi a los que quieren irse, que les vaya bonito". Dijo que hay un hombre del maletín que anda ofreciendo de todo para romper el bloque de la Revolución Ciudadana en el Parlamento, expresó Correa ante la salida de Aguas Y Jurado.

En medio de esta vorágine de sucesos en tan solo una semana, Correa da entrevistas y apunta contra la Fiscal en casi todos los hechos haciendo referencia a que se trata de una obra de teatro y de persecución política lo que atraviesa él y su exvicepresidente, Jorge Glas Espinel.

En la práctica, si Correa regresara al país, debería ser arrestado por la sentencia por corrupción que pesa sobre él.

El expresidente durante 2007 y 2017, está prófugo de la justicia ecuatoriana tras una sentencia emitida en 2021, en la que fue condenado a ocho años de cárcel por el caso Sobornos 2012-2016. Con el dictamen perdió sus derechos políticos por 25 años.

Por ello, Correa reside en Bélgica, país que le otorgó estatus de refugio, por lo que si intenta retornar al país será detenido. Además, la Corte Nacional de Justicia solicitó la extradición de Correa el 21 de abril de 2022, pero está detenida y no avanza.

Hay que recordar que en 2020 Correa ya intentó inscribirse como candidato a vicepresidente junto a Andrés Arauz, pero no le fue permitido porque no realizó el trámite de forma presencial. Posteriormente ya ha dicho a medios europeos que no volverá a Ecuador mientras no goce de la inmunidad que, por ejemplo, le concedería una candidatura electoral oficial, ya que de lo contrario “sería suicida”.

También ha dicho que no ha huido, ya que cuando se mudó a Bélgica lo hizo “sin una infracción de tránsito”, pero tiene claro lo que puede ocurrir si vuelve. “Si regreso a Ecuador, me meten preso”, señaló.

