También se defendió diciendo que la gente no votó por él debido a su físico. "Because he is nice, because he is handsome, it is something incredible", dijo el actual Mandatario en tono burlesco.

La declaración de Noboa es una imitación a Correa, quien dio una entrevista tropezada debido a que no tiene un nivel fluido de inglés. Ese video se hizo viral en redes sociales, desde su aparición, convirtiéndose en un meme.

