Daniel Noboa alborotó las redes sociales con unas declaraciones muy a su estilo. La mañana de este 30 de enero de 2024, en entrevista con Contacto Directo, remedó al expresidente Rafael Correa.

El Mandatario expresaba su deseo de que la Revolución Ciudadana reconsidere su postura respecto al aumento del IVA, esperanza que mantiene "por más que ahora me dicen que soy bruto y que no me consideran inteligente", dijo.

A continuación se defendió haciendo alusión de que la gente no votó por él por su físico. "Because he is nice, because he is handsome, it is something incredible", dijo el actual Mandatario.