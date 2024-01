Sobre la Revolución Ciudadana, cuestionó que la reforma propuesta actualmente para incrementar el IVA es muy similar a la que se presentó en 2016 cuando el correísmo subió el impuesto por el terremoto en Manabí.

"Por más que ahora me dicen que soy bruto, ganamos las elecciones". Luego hizo una imitación al exmandatario Rafael Correa, cuando dio declaraciones con un inglés pobre, diciendo: "Because he is nice, because he is incredible"

