La vicepresidenta de la República y embajadora de Ecuador en Israel, Verónica Abad Rojas, cuestiona las políticas que implementa el presidente Daniel Noboa Azín. En una entrevista con W Radio de Colombia hoy, martes 30 de enero de 2024, manifestó que el Jefe de Estado no está cumpliendo lo que propuso durante la campaña electoral de 2023.

"El presidente Noboa no está cumpliendo lo que propuso", aseguró. No obstante, "la situación del país no es culpa del actual Gobierno. Ninguno se ha atrevido a poner sobre la mesa el verdadero cambio en Ecuador”. En ese contexto, Abad no confirmó ni descartó ser candidata presidencial para las próximos comicios.

Dijo que es una mujer madura políticamente, por lo que aceptó la decisión de Noboa de enviarla a Israel asumiendo el papel de 'embajadora por la paz'. No ha dudado que se hubiera pensado enviarla a una zona más remota, más alejada del Ecuador.

