La vicepresidenta Verónica Abad comenzó su viaje a Israel este viernes

La vicepresidenta Verónica Abad tomó un vuelo este viernes 8 de diciembre en el aeropuerto de Quito para viajar a Tel Aviv, Israel, en donde cumplirà la función que le fue asignada por el mandatario Daniel Noboa.

Esto ocurre un día después de escribirle una carta de 17 páginas al actual jefe de Estado, en donde le hizo varios cuestionamientos y reclamos sobre ciertas inconsistencias que hubo en su designación para que sea embajadora de Ecuador en Israel. También pidió que se le dé un equipo de trabajo y personal de seguridad.

Además, en esa misiva se refirió sobre que tiene un hijo menor de edad y otro menor de 21 años, por lo que debe precautelar por su bienestar y realizar todas las gestiones pertinentes para que ellos los acompañen

"Si tengo tristeza, por supuesto, es mi tierra. Aquí estoy dejando proyectos, sueños", declaró.

"Siempre hemos trabajado ordenadamente de manera justa y con la verdad por delante y lo vamos a seguir haciendo, así que pueblo ecuatoriano pronto estoy aquí, no me he ido, estaré presente en cada una de las personas que apoyaron este proyecto", agregó.

La vicepresidenta tiene hasta el domingo para presentarse en la embajada de Ecuador en Israel, de acuerdo al decreto ejecutivo 61 firmado por Daniel Noboa. El viaje hacia el país de Medio Oriente toma aproximadamente 18 horas.