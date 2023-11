La vicepresidenta Verónica Abad rompió el silencio. Este 28 de noviembre dio una rueda de prensa contando que aceptará la designación del presidente Daniel Noboa, como embajadora de la paz en Israel. Dio detalles de su distanciamiento con el Mandatario. Explicó que tienen discrepancias ideológicas por el acuerdo político que ha impulsado el oficialismo, en la Asamblea Nacional, con el correísmo. Contó que ha recibido ataques desde otras organizaciones políticas, pero también de ADN, la alianza oficialista. Luego, en una entrevista exclusiva con Ecuavisa, contó que su plan era vivir entre Quito y Cuenca, para cumplir con su rol de Vicepresidenta, ahora tiene que reorganizar su vida para mudarse al extranjero, además, dio más detalles de la ruptura.

¿Había manera de negarse a la designación del presidente Daniel Noboa, consideró renunciar o le temía a un juicio político?

En realidad temor no tengo, me da mucha perturbación saber que al pueblo ecuatoriano, que puso su confianza en un voto, se le falla. Dentro de la Constitución no había cabida para ningún juicio político, peor para la destitución, en caso de que no haya acatado un decreto. No obstante, sabemos que tenemos una batalla política y sabemos los ecuatorianos que esto va hacia el lado no constitucional, sino político; entonces en realidad es no dar cabida o razón alguna para seguir convulsionando al país, que eso es lo menos que he querido durante toda mi vida política. Ser una política seria implica responsabilidad y esa es la responsabilidad que hoy muestra el pueblo ecuatoriano. Lea también: El camino que tiene Verónica Abad si rechaza viajar a Israel

¿En qué punto hubo la fractura con el presidente Daniel Noboa? ¿En qué momento dejó de responderle el WhatsApp?

En realidad, hasta la semana anterior he podido enviar cartas y comunicados al nuevo presidente Daniel, por mi parte no ha habido una falta de comunicación, tanto yo como mi equipo de comunicación ha estado en constante pregunta, en constante construcción para hacerlo mejor en todo este proceso electoral. ¿En qué momento ocurrió la fractura?, en realidad no sé, lo desconozco y pues obviamente creería que las diferencias fueron al no estar de acuerdo, sin duda alguna, en la forma de hacer política de la misma manera que se ha venido haciendo los últimos 20 años en el país, obviamente no estaba de acuerdo. Revise además: La Presidencia toma la foto oficial del gabinete de Noboa, pero sin Verónica Abad

Niega haber recibido dinero del Presidente, ni de la organización política para la campaña, entonces, ¿de dónde lo obtuvo?

Todo el apoyo político en recursos fue de los mismos ecuatorianos. De doña Rosa, por ejemplo, que pudo hacer un sancochito para darnos de comer a nosotros y a nuestro equipo de Policías (...). Don Felipe, por ejemplo, cuando fuimos a su hacienda, donde nos acogió por una noche dándonos hospedaje a nosotros y a nuestros policías. Fue así como fuimos llevando el mensaje del presidente Noboa.

Pero usted sabe que no solo se necesita alimentación y hospedaje, ¿de dónde conseguía los recursos?

Esos recursos nos dieron toda la gente de militante de la Vicepresidencia, si usted se fija en nuestros componentes que hicieron la campaña política, no hemos tenido en realidad pago a medios de comunicación, no hemos tenido pagos personalmente, hablamos desde la vicepresidencia a publicidades, vallas publicitarias. Siempre fue una campaña territorial y de eso me siento muy orgullosa porque es así como se construye el Ecuador nuevo, donde no solamente dos personas son responsables, hay un país entero que puso de su esfuerzo, de su tiempo, de sus recursos, su granito de arena para hoy tener dos mandatarios que puedan expresar esa voz. Eso se llama la democracia representativa y es lo que hay que recuperar en el Ecuador. Lea también: El primer pronunciamiento de Verónica Abad tras conocer su única tarea en el Gobierno de Noboa

Entre las versiones que hemos recabado se habla de que usted tuvo acercamientos con otras organizaciones políticas, ¿quizá hablaba con María Paula Romo o con otros líderes de movimientos o partidos políticos?

No, no es así, siempre mis conversaciones han sido claras, por ejemplo, con los primeros asambleístas, del partido de ADN y de otros partidos que apoyaron claramente a la campaña política en territorio, así como diferentes alcaldes y presidentes de juntas parroquiales en donde está la estructura de un pueblo que necesita y que está lleno de necesidades, (...) ahí te encuentras que hay mujeres violentadas, pobreza, familias no tienen qué comer, (...) sin contar con la violencia que tenemos en el sector comercial, por ejemplo, cuando tú viajas a Esmeraldas y miras que los comercios cierran a las tres de la tarde porque tienen terror a los vacunadores. La ola de violencia es totalmente galopante en muchas de las provincias de nuestro país (...). ¿Qué es lo que podemos hacer desde un gobierno central?: la descentralización. Es algo que hemos propuesto nosotros con el presidente, descentralización de los recursos para que llegue a nuestra gente de manera real.

Usted contó que recibió ataques externos, pero también dentro de ADN, ¿podemos ponerles nombres? ¿quiénes fueron?

En realidad, las personas que han originado toda una campaña sucia están ya dentro de la Fiscalía para una investigación. Es penoso saber que hoy en día, las herramientas de hacer campaña política, son la forma mala de construir. Las acciones que he tomado es justamente para recobrar la credibilidad de los políticos, no necesitamos insultar, no necesitamos mentir, engañar. Yo no lo hice y, sin embargo, estoy aquí sentada en la Vicepresidencia, mi política siempre fue de verdad, de propuesta fue. Me dediqué cien por ciento a eso, nunca estuve presta para devolver el insulto ni presta para devolver la mentira o hacer conflictos innecesarios, porque el Ecuador no puede perder tiempo. Ya hemos perdido 20 años de justamente, de falta de madurez en el momento de hacer política y en eso yo no estoy de acuerdo, prefiero hacerlo con verdad, con entereza, con frontalidad de decir a las personas que están equivocadas en sus ideas, eso no quiere decir que sea enemiga ni que sea odiadora de nadie. Lea también: ¿El acuerdo legislativo con el correísmo y el PSC abre espacios a la impunidad?

¿Presentó ya una denuncia en Fiscalía?

Estamos en el proceso porque hemos mandado ya a materializar varias de evidencias que nosotros tenemos para poder hablar de lo que hoy hemos hablado.

¿Entonces, por qué no decir los nombres?

Eso dependerá de la Fiscalía en su momento dado.

¿Qué opina de Daniel Noboa?

Para mí siempre ha sido un joven brillante, nunca he dicho lo contrario y él lo sabe, porque siempre me pareció un hombre inteligente, un hombre que admiraba, por el concepto nuevo de crear la política y eso quisiera seguirlo manteniendo, ese siempre ha sido mi referente de un presidente, que en un momento yo lo conocí, un joven sencillo que pensaba siempre cómo fortalecer a Ecuador

¿Cree que ejerció violencia política de género hacia usted?

Sin duda alguna, las acciones. Yo hablo por las acciones. El no ser invitada a un evento (...) pues la lectura está muy clara.

¿Entonces sí existe la violencia de género?

Violencia política, no creería de género. Las mujeres siempre hemos sido violentadas, el machismo existe, yo lo viví desde muy temprano en mi matrimonio, por eso tengo un divorcio, porque he decidido ponerle alto a la violencia. Hoy en día los ecuatorianos somos violentados, no solamente mujeres, también jóvenes, adultos mayores, niños, que es lo que nos debe doler muchísimo más en mitad de nuestra sociedad, que está quebrada.

¿Qué va a hacer en Israel, ya tiene un plan de acción?

Nosotros estas horas hemos trabajado con todos los especialistas, por esa razón, hemos enviado ya a los diferentes ministerios para pedir obviamente sus análisis técnicos y, de acuerdo con eso, ver cómo se va a manejar Ecuador. No tenemos las líneas claras, esperaría que con su eficiencia los nuevos Ministros puedan hacerlos hasta el 30 de noviembre que he pedido de manera pública para nosotros lanzar ya obviamente el plan de trabajo específico. Tenemos en líneas grandes qué es lo que vamos a hacer, Ecuador a qué nivel tiene que llegar de presencia, los diferentes mecanismos y logística que nosotros necesitamos para poder hacerlo, por eso hemos emitido una carta a la ONU en donde nos ponemos a disposición y obviamente al conocimiento de lo que nuestro Presidente nos ha enviado a hacer, y sin el respaldo de las embajadas amigas, no podríamos hacerlo esta es una coordinación del trabajo, que estoy presta hacerla con Cancillería con los diferentes ministros para poder dar éxito a lo que se nos ha sido encomendado. Lea también: Verónica Abad, tras su posesión como vicepresidenta, no fue a almorzar a Carondelet, sino a un mercado de Quito

¿Qué designación le hubiera gustado recibir?

En el tema social, en lo que yo soy experta, el desarrollo social, me ha caracterizado por 24 años de mi vida, la innovación, la tecnología, el emprendimiento juvenil. Siempre ha estado ahí, ha estado cerca incluso del agro, porque eso aprendí, Israel no es extraño para mí, yo aprendí de esa tierra, a ver cómo el desierto florece y eso fue las ideas que me impulsaron una candidatura a la Alcaldía de Cuenca, en donde también hice las mismas propuestas de poder ver que nuestro campo vuelva a florecer (...).

¿Será candidata en 2025?