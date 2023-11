La interrogante en este punto es si la segunda mandataria aceptará o no esa tarea.

Sin embargo, si el presidente señala que no tiene más ocupaciones para la vicepresidenta, habría otro escenario. Según el jurista, André Benavides , el jefe de Estado podría considerar ese comportamiento como "un abandono del cargo" o "ausencia definitiva".

Pero el abogado Emilio Suárez examina otro escenario. Si Abad se niega ir a Israel y acude habitualmente a su despacho en Ecuador , es decir, no deja abandonada la Vicepresidencia, podría argumentar que está esperando subrogar al presidente, pues la Carta Magna establece que esa es una de sus tareas.

La fría relación entre Noboa y Abad, y el trabajo designado para ella, han puesto en discusión las tareas que cumple un vicepresidente y si ese cargo es realmente necesario.

Ecuador y Honduras son los únicos países de la región donde la Constitución no precisa algún rol institucional para sus vicepresidentes. En Chile y México no hay segundos mandatarios, y en Venezuela es el presidente quien elige a su compañero de fórmula. No se lo escoge mediante votación popular.

Para el periodista y analista político, Jorge Ortiz, Noboa "se metió en una batalla política innecesaria en la que no ganó nada". "Es obvio que la vicepresidenta poco o nada podrá hacer en Israel", sentenció.

La relación entre Noboa y Abad se percibía distante desde hace varios meses. En la campaña electoral apenas compartieron actos, y el día de la posesión, la vicepresidenta no asistió al almuerzo oficial en el Palacio de Carondelet y, a cambio, acudió a un mercado en el norte de Quito, donde almorzó y compartió con los comerciantes.