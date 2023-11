Restan dos semanas para que la Asamblea Nacional (AN) retome sus funciones tras casi siete meses de ausencia y cada vez es más fuerte el rumor de una presunta alianza legislativa entre ADN, bancada oficialista, la Revolución Ciudadana (RC) y el Partido Social Cristiano (PSC), que tendría la finalidad de captar la presidencia del organismo.

Daniel Noboa, presidente electo de la República, ha preferido no pronunciarse aún sobre si se concretará o no el acuerdo prelegislativo entre las tres fuerzas. Hasta tanto, analistas concuerdan en que el joven mandatario hace bien al mostrarse abierto a conversaciones con todas las bancadas, pero puntualizan que no debe dejar espacio para que varias organizaciones políticas, amparadas por el oficialismo, retomen sus agendas de impunidad.

En el programa Políticamente Correcto del domingo 5 de noviembre, Lucio Gutiérrez, María Sol Borja, Xavier Palacios y Martín Pallares, establecieron las líneas rojas que el gobierno debería tener frente a un eventual pacto en el legislativo. Gutiérrez señaló que Noboa podría quedar secuestrado por los intereses del correísmo y los socialcristianos, por lo que invitó a que Daniel Noboa busque una mayoría de la mano de Construye, el Partido Sociedad Patriótica.