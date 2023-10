Los invitados fueron la asambleísta electa Ana Galarza, la analista Patricia Estupiñán y el excandidato presidencial del Partido Social Cristiano (PSC) Jan Topic. Para Estupiñán, Noboa tendrá una férrea oposición del correísmo en la Asamblea Nacional y debe buscar alianzas. "Yo creo que Noboa tendrá bloqueo del correísmo, porque esta corriente tiene una agenda clara, y es traer a Rafael Correa".

A esto se suma que debe enfocarse en cómo resolver el problema de la inseguridad. "No lo va a resolver ahora, pues tomará años".

A su juicio, debe trabajar para eliminar la sensación de indefensión que sufre la gente en la actualidad. "El resto de problemas no se solucionarán si no hace algo por la seguridad, es el tema prioritario en el país. Luego vendrá el empleo para los jóvenes, etc. (....) Lasso se quemó por eso".

