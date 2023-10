Le puede interesar: Guillermo Lasso dijo que no se puede permitir que grupos políticos tengan acuerdos con bandas delincuenciales organizadas

“Daniel Noboa requiere de un secretario de la Administración , un buen ministro de Gobierno, otro de Economía y también necesita reestructurar el sistema penitenciario (...) pero no puede depender de la Asamblea, hay mucho que se puede hacer sin nuevas leyes”, aseguró el panelista.

En el programa Políticamente Correcto del domingo 29 de octubre, Augusto Barrera , exalcalde de Quito, señaló que Daniel Noboa no debe aferrarse a una mayoría en la Asamblea si su gobierno será menor a los dos años. Por lo que es necesario que el joven mandatario se rodee de ministros con la suficiente experiencia en el sector público y así agilizar los procesos.

Sofía Sánchez , asambleísta electa por Construye también invitada al panel, explicó que sí es necesario que Ejecutivo y Legislativo coordinen nuevas alianzas para enfrentar las urgencias de inseguridad y solventar la crisis energética. Sin embargo, señaló que aún no hay acercamientos entre Daniel Noboa y la nueva Asamblea.

Mientras @DanielNoboaOk no exponga cuál será su agenda de trabajo, la expectativa en el país comenzará a transformarse en incertidumbre. La inseguridad sigue complicada y ahora hay apagones. ¿Qué respuestas nos dará el gobierno entrante? AQUÍ la conclusión de @carlosrojasecu . ⬇️ pic.twitter.com/1wyUArvdFz

Durante su intervención, Sofía Sánchez añadió que la nueva Asamblea debe retomar también el juicio político que quedó inconcluso a los vocales de Consejo Nacional Electoral. Respecto a un juicio político sobre la fiscal General u otros ministros, la asambleísta señaló que “hay que esperar que la nueva Asamblea entre en funciones paro no deberían ser asuntos de prioridad”.

Frente a ello, Barrera enfatizó que, en un momento de crisis energética e inseguridad, el Legislativo no puede gastar su corto tiempo de mandato en seguir con los juicios políticos. “Yo me imagino llegar a diciembre, sin luz, sin trabajo y con la Asamblea enfocada en destituir a unos vocales del Consejo Nacional Electoral, esa no puede ser su agenda”.