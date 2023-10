Daniel Noboa: la crisis energética es el primer gran desafío del nuevo Presidente

Es decir, logísticamente, adaptar los sistemas para comprar energía pudiera concretarse a un costo elevadísimo y luego de superada la crisis, cuando ya no sea necesaria esa cantidad de energía.

El temor de que existan apagones se ha convertido en realidad para algunas ciudades de Ecuador que, en las últimas semanas, se han quedado sin energía eléctrica en sus hogares, pero también en fábricas y empresas que deben buscar alternativas para evitar pérdidas.

Ocurrió la noche del 3 de octubre en Quito, Riobamba, Cuenca, Guayaquil, Durán y otros cantones, luego de que el Gobierno alertara la presencia de cortes puntuales y posteriormente garantizara que no iban a darse. También pasó la tarde del jueves 19 de octubre en Samborondón y Daule, según la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), por una línea afectada que está en reparación.

Las autoridades del gobierno actual no dan garantías al respecto. En declaraciones a la prensa han dicho que no habrá cortes, y otros que no pueden saberlo porque depende de que llueva.

Hugo Arcos, encargado del departamento de Energía Eléctrica de la Escuela Politécnica Nacional (EPN), cree que los apagones son inevitables en este punto y que más bien deberían planificarse para que sean eficientes.

Explica que no hacerlo pondría en riesgo la integridad operativa de las hidroeléctricas, porque la cota de los embalses está a punto de llegar a niveles mínimos. Si eso pasara, ingresaría lodo y afectaría a las turbinas. "Desde el punto de vista técnico, sería una barbaridad", explica Arcos.

Ya está ocurriendo en la central Mazar, donde el nivel de agua ha disminuido de manera peligrosa. Según el Operador Nacional de Electricidad (CENACE), el 19 de octubre, la cota fue de 2 123 metros sobre el nivel del mar y el mínimo es 2 115 metros.

Para Arcos, lo ideal es programar los cortes de manera que sean eficientes, "que valgan la pena", o sea, en horarios de alto consumo energético.

Noboa tendría que tomar una difícil decisión, porque hacerlo sería antipopular y ciudades sin luz podrían ahondar la crisis de inseguridad.

