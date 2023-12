La vicepresidenta de la República, Verónica Abad Rojas, se reunió este miércoles 6 de diciembre de 2023 con el embajador de Israel en Ecuador, Tzach Sarid. El objetivo del encuentro fue empaparse de los asuntos que va a realizar, previo a su viaje a Tel Aviv, para colaborar como "embajadora por la paz" en el conflicto entre Israel y Hamás.

La funcionaria aseguró que su misión será un ejemplo de cooperación internacional por la paz. "Juntos fortaleceremos la hermandad de nuestras naciones".

La fría relación entre el presidente Daniel Noboa Azín y Abad, y el trabajo designado para ella, han puesto en discusión las tareas que cumple un vicepresidente y si ese cargo es realmente necesario.

Ecuador y Honduras son los únicos países de la región donde la Constitución no precisa algún rol institucional para sus vicepresidentes. En Chile y México no hay segundos mandatarios, y en Venezuela es el presidente quien elige a su compañero de fórmula. No se lo escoge mediante votación popular.

