Xavier Muñoz, exvocal del Consejo de la Judicatura: Correa me pidió apoyar a Wilman Terán

A las 09:04, comenzó la intervención de Xavier Muñoz , de 48 años, quien contó con la presencia de su abogado Mauricio Garrido y es testigo protegido. Hizo un recuento de cómo llegó a ser vocal del CJ como parte de la terna que propuso el expresidente Lenín Moreno Garcés , a través de la exministra María Paula Romo, que le solicitó su hoja de vida. Sostuvo que llegó al cargo por sus méritos y hoja de vida, no por temas políticos . A Moreno lo conoció en una reunión social, en 2020, y tuvo una "bonita amistad" con él.

De otro lado, uno de los temas de la agenda de Correa era la destitución de la fiscal Diana Salazar Méndez. Desconoce las causas y no acudió a la reunión en la que trataron ese tema porque no estaba de acuerdo. Cuestionó el rol de Terán al frente de la Judicatura porque se convirtió en un "dictador". "Le dimos mucho poder en el Pleno, porque la visión era transformar el sistema judicial, no que se apodere como lo hizo".

La abogada Bibian Hernández, afín al correísmo e investigada por supuesto lavado de activos el caso Amistad, gestionó el nombramiento de Wilman Terán. Además, tenía tres objetivos: