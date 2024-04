La Fiscalía pidió medidas alternativas para seis personas en el caso Independencia Judicial

Ella narró el 23 de marzo:

“Quiero decir que si antes no había dicho la verdad era por miedo a que me vayan a hacer algo Wilman Terán a mí o a mi familia".

Ella relató presiones e injerencias para elaborar el primer informe de suspensión de Macías que el pleno aprobó el 11 de mayo de 2023. Un día antes, los asesores de Terán la llevaron a su oficina:

"Al llegar nos quitaron los celulares (...) el doctor Wilman Terán dispuso que trabajemos en un proyecto de medida preventiva de suspensión en contra de Walter Macías”.

“Del piso 14 no nos dejaban salir ni tener contacto con nadie, solo nos miraban los asesores si estábamos haciendo el trabajo, cuando acabó de hacer el borrador Wilman Terán lo revisó y dijo que se incluya la falta por el 109.1. Y le comenzó hacer correcciones al proyecto de manera oral".

“Imprimieron el borrador, ahí nos dejaron un tiempo a solas. Cuando ingresan los asesores de la vocal Maribel Barreno, Milton Altamirano y Jéssica Chicaiza”.

Ellos intervinieron en las revisiones y el informe final tuvo el visto bueno de Terán y Barreno.

Pese a una alerta de bomba, la funcionaria dijo que los asesores de Terán la obligaron a entrar para que inmediatamente se notifique a Macías. Al día siguiente allanaron su despacho y de nuevo fue obligada a ir donde Terán,

"El presidente me recibe y me dice 'oh mijita'. Lo abracé y me fui en llanto, ellos estaban tomando whyski y me dieron un poco para los nervios”.

Ella se excusó de elaborar el informe de destitución de Macías y los asesores ahora procesados siguieron

Lo dicho por Marcela Vaca, quien pidió ingresar al sistema de protección a víctimas y testigos, será usado en un eventual juicio, dará su testimonio anticipado el próximo miércoles, al igual que el vocal Xavier Muñoz.

Con las vinculaciones, la instrucción fiscal se extenderá 30 días.