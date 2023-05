Juicio político a Guillermo Lasso: los acusadores arremetieron contra el Presidente y él apeló a la estabilidad

Cuestionó que Jhonny Estupiñán , exgerente de esa empresa pública y testigo clave, no se haya presentado ante la Comisión de Fiscalización. Para lo cual dijo que no hay ni siquiera testigos.

"Pretenden hallarme culpable de aquello que he denunciado", aseguró Lasso, sosteniendo que presentó la documentación sobre Flopec a la Fiscalía .

"Yo los acuso a ustedes de haber abandonado su rol de legisladores , ahora son antilegisladores de esta República, porque ustedes no crean leyes, sino que las destruyen", dice Lasso.

"La política jamás puede ser la destrucción de la institucionalidad democrática, si no que está llamada a ser la construcción de consensos ciudadanos", culminó su intervención Lasso y se retiró del Pleno .

También enfatizó que el juicio debe ser justo, a pesar de ser político y no penal.

Torres dijo que Lasso no logró desvirtuar las razones del juicio político. "Su habilidad para nombrar a los peores perfiles posibles", dijo Torres sobre la designación de Hernán Luque, titular a cargo de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas.

Sostuvo que hay suficiente prueba documental de las contrataciones que se han concretado durante la administración del Primer Mandatario.

Sobre la muerte cruzada, el socialcristiano dijo que no cabe en este momento porque no tienen sustento, además aseguró que será ineficaz. "La muerte cruzada es renuncia anticipada y con amenazas no se Gobierna al país".

Viviana Veloz rechazó que Lasso haya ocupado su tiempo para presentar su rendición de cuentas. "No ha podido garantizar pilares básicos como educación o salud".

"No le acepto sus agradecimientos, presidente saliente, porque sus manos están manchadas de corrupción", aseguró Veloz.

La legisladora respondió a lo dicho por el Jefe de Estado respecto a que no hay testigos en el juicio político. La correísta le acusó de mentir y de ser responsable de la fuga de Luque; incluso dijo que al Presidente le conviene la muerte de Rubén Cherres, amigo del cuñado del presidente, Danilo Carrera.

"¿A quién le conviene esa muerte (de Rubén Cherres)? Al presidente Guillermo Lasso, porque probablemente le mandó a silenciar", arremetió Veloz.

A pesar de que Estupiñán no se presentó en la Comisión de Fiscalización, Veloz pidió la reproducción de un video en el que explica las supuestas pérdidas por el contrato entre Amazonas Tanker y Flopec.