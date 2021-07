Delincuencia en Quito, ¿qué dicen las cifras?

Según estos datos, la mayoría de delitos se mantiene a la baja, solo dos indicadores han subido. Robo a Motos, 77 más respecto a 2019 y Robo a Unidades Comerciales, 104 más que el año anterior a la pandemia.

Para Daniel Pontón, experto en seguridad y docente universitario, estas cifras no muestran la realidad. "Esos datos no son creíbles. Las personas no confían en el sistema de justicia, por lo tanto, no hacen las denuncias, eso no quiere decir que el delito no ha bajado".

62 muertes violentas

Entre 1 de enero y 14 de junio de 2021, se han registrado 62 muertes violentas en la capital, 16 fueron con arma de fuego.