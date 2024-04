Un barco que recrea la vuelta al mundo de Charles Darwin llega a las Islas Galápagos con su tataranieta

Otros proyectos se centrarán en reforestación de flora endémica, seguimiento a leones marinos, estudio de tortugas e iguanas marinas, así como investigaciones sobre los manglares de Galápagos, ranas invasoras y el tomate de Galápagos, en la que participará la tataranieta de Darwin.

Sarah C. Darwin detalló que hará un viaje de dos días por Santa Cruz, la isla central del archipiélago para buscar una variedad de tomates endémica y rara de esta isla, junto a investigadores de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).

"Estos tomates únicos formaron parte de mi doctorado hace muchos años, y ahora me uniré a este grupo de jóvenes científicos y 'líderes Darwin' en el campo", acotó Darwin, que se declaró "maravillada de tener otra la oportunidad de volver a las islas de Galápagos".

"He estado visitando estas islas extraordinarias por casi 30 años y he estado involucrada en muchos proyectos diferentes. He ilustrado muchas plantas para una guía y también llevé aquí la investigación para mi doctorado sobre algunas plantas de Galápagos", recordó Sarah C. Darwin.